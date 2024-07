F1 | Coulthard e il consiglio inaspettato: “Sainz dovrebbe restare in Ferrari come terzo pilota”

F1 Coulthard Sainz – Nel podcast che gestisce insieme ad Eddie Jordan, Formula For Success, David Coulthard ha lanciato una nuova ipotesi per il futuro di Carlos Sainz, ovvero un futuro – almeno nell’immediato – da terzo pilota sempre con la casacca della Ferrari.

Secondo l’ex pilota scozzese, l’iberico avrebbe la possibilità di rimettersi in sesto sul piano mentale e di lavorare ad un progetto non solo ad ampio spettro (Sainz si affiancherebbe agli ufficiali per lo sviluppo della vettura), ma anche in grado di offrigli delle garanzie in prospettiva futura, visto che Lewis Hamilton potrebbe decidere di abbandonare la scena già nel 2027.

Ad oggi, ricordiamo, Williams e Alpine sono le squadre più avanti nelle scelte dell’iberico, ma non vanno sottovalutate le strade che portano ad Audi e Mercedes, soprattutto se quest’ultima dovesse scegliere di rimandare il debutto nel Circus – almeno con i colori del proprio team ufficiale – di Andrea Kimi Antonelli.

Coulthard e il consiglio a Sainz

“Williams ha affermato e in maniera non poco velata di volerlo. Stessa cosa Audi che farebbe carte false per averlo insieme a Nico Hulkenberg. Io, però, fossi in Carlos resterei in Ferrari per i prossimi due anni nel ruolo di terzo pilota. Anche perchè si può facilmente immaginare che Lewis non farà un terzo anno a Maranello. Avrebbe due anni per rifiatare, tenersi in forma e rimettersi in sesto, anche dal punto di vista mentale. Poi, a 32 anni, potrebbe ritornare da ufficiale con una vettura sviluppata e la consapevolezza di avere tra le mani un buon pacchetto. La domanda che si deve porre è la seguente: può vincere il titolo con Audi nei prossimi due anni? Può farlo con Audi? Verrebbe da dire no e quindi potrebbe avere un senso seguire una strada alternativa”.