F1 | Horner, ipotesi anno sabbatico per Vettel

Il futuro di Sebastian Vettel continua a essere un tema caldo. Sul tedesco, che a fine stagione saluterà la Ferrari dopo esserci arrivato nel 2015, ha parlato Chris Horner. L’attuale team principal della Red Bull, che con Seb ha condiviso tutti i trionfi iridati della scuderia anglo-austriaco, non scarta tra le opzioni un eventuale anno sabbatico per il suo ex pilota.

“È un peccato perché Sebastian non si trova in una situazione felice – ha dichiarato Horner all’agenzia di stampa PA, analizzando il momento di Vettel in Ferrari -. È ancora relativamente giovane, quindi dipende dalle sue motivazioni, ma è un quattro volte campione del mondo ed è il terzo pilota di maggior successo di tutti i tempi in termini di vittorie. Se decidesse di prendersi un anno sarebbe comunque molto attraente per le squadre se volesse tornare tra 12 mesi”.

Horner ha poi aggiunto: “Non ha bisogno di essere in Formula 1 solo per il gusto di esserci. Quello che ha ottenuto in questo sport è abbastanza fenomenale e sono sicuro che stia pensando intensamente alla sua prossima mossa. Al momento sta portando molto peso sulle spalle e questo deve essere molto difficile per lui”.