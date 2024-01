F1 | Steiner: “Magnussen e Hulkenberg vincerebbero alla guida di una Red Bull”

Adrian Newey è il sogno proibito di diverse squadre che vorrebbero affidare i progetti tecnici delle proprie monoposto all’ingegnere britannico per puntare alla vittoria. Ed è anche il desiderio di Guenther Steiner, con il team principal della Haas che non avrebbe dubbi sulla figura a cui affidare la realizzazione della vettura americana.

Nello stesso tempo il manager altoatesino ha discusso anche dell’importanza che un pilota per esprimersi al meglio debba confidare in una vettura competitiva e ritiene che se i suoi alfieri, ovvero Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, se avessero a disposizione una Red Bull riuscirebbero ad ottenere risultati importanti.

Il 2023 non è stato un anno positivo per la Haas che ha chiuso la stagione da fanalino di coda nel Mondiale costruttori. Il team di Kannapolis ha ottenuto solamente 12 punti, peggiorando l’ottava piazza di fine 2022, entrando in Top 10 solamente in quattro occasioni.

“Prenderei Adrian Newey perché sono sicuro che possa progettare una macchina che sia in grado di vincere – ha detto Steiner, intervistato da The Athletic – La risposta è abbastanza ovvia. Anche se prendessimo Max (Verstappen, ndr) con la nostra macchina, non vinceremmo. Penso che se avessimo una Red Bull, Nico e Kevin potrebbe vincere delle gare”.