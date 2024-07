F1 | Mercedes, terza fila per Hamilton in Ungheria: “Pole position troppo lontana”

Forse si aspettava qualcosina in più Lewis Hamilton, quinto in qualifica a Budapest. Il sette volte campione del mondo della Mercedes scatterà al fianco del suo futuro compagno di squadra in Ferrari, Charles Leclerc, in quella che si preannuncia essere una lotta sicuramente interessante, ma ben lontana come prestazioni dalla zona podio, visto che le McLaren e Verstappen sembrano avere un passo decisamente migliore della W15 e della SF-24. Il bilanciamento della monoposto nero/argentata non è dei migliori, ma trovare un equilibrio all’Hungaroring non è mai semplice, specialmente in un weekend sempre caldo, tranne che per le qualifiche.

“È stato molto difficile trovare un bilanciamento con la macchina in questo fine settimana in modo tale che non scivolasse – ha detto Hamilton. Questo è stato probabilmente esasperato dal caldo, ma anche nelle condizioni più fresche di oggi abbiamo comunque faticato. È stata una vera sfida far funzionare le gomme e non siamo riusciti a portarle nella giusta finestra. Se avessimo ottimizzato tutto, probabilmente avremmo potuto andare un decimo o due più veloci, ma non ne avevamo abbastanza per lottare per la pole position. Domani si prevede un clima molto caldo, come venerdì, questo renderà la gara una vera sfida, ma siamo tutti sulla stessa barca. Sarà interessante vedere qual è la nostra velocità rispetto a chi ci circonda. Il passo sulla lunga distanza nelle prove è stato solido, ma dovremo aspettare e vedere cosa succederà”.