F1 | Honda vuole Alonso al suo fianco: “Con lui possiamo riscrivere la storia”

Honda non ha intenzione di rinunciare a Fernando Alonso. Il costruttore giapponese, impegnato nella nuova collaborazione con Aston Martin, considera infatti il pilota spagnolo una figura fondamentale per lo sviluppo del progetto e spera di poter continuare a lavorare con lui anche nel percorso verso il ritorno ai vertici della Formula 1.

Il rapporto tra Alonso e Honda rappresenta un capitolo particolarmente interessante, soprattutto considerando le difficili stagioni vissute insieme ai tempi della McLaren. Oggi, però, la situazione è completamente diversa e la Casa giapponese considera l’esperienza del due volte campione del mondo un valore aggiunto importante.

Honda elogia il lavoro di Alonso

Intervistato da Mundo Deportivo, il presidente della Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, ha sottolineato quanto sia prezioso il contributo di Alonso, soprattutto in una fase complessa come quella vissuta all’inizio della nuova collaborazione.

“Alonso è un pilota fantastico. Per noi è estremamente importante poter lavorare con lui. Il suo feedback sulla vettura è molto preciso e ci aiuta davvero a portare avanti il nostro sviluppo”.

L’esperienza del pilota spagnolo è quindi considerata fondamentale dagli ingegneri Honda, chiamati a migliorare una power unit che, almeno nelle prime gare della nuova era regolamentare, non ha ancora permesso ad Aston Martin di competere per le posizioni di vertice.

“Vogliamo continuare a lavorare con Alonso”

Honda ha dunque espresso chiaramente la propria volontà di proseguire il rapporto con Alonso.

“Vogliamo continuare a lavorare con Alonso. Poter affrontare una sfida insieme a un pilota con una passione così straordinaria è molto, molto importante per Honda”.

Il costruttore giapponese guarda quindi al futuro con l’obiettivo di costruire un progetto vincente insieme ad Aston Martin e Alonso.

“Anche se al momento non siamo nella posizione in cui vorremmo essere, insieme ad Alonso il nostro obiettivo è diventare una delle squadre di vertice della Formula 1”, ha aggiunto Watanabe.

Honda guarda già al futuro

A Zandvoort Honda ha introdotto il motore “Spec 2”, un importante aggiornamento della power unit. Il debutto, tuttavia, non ha prodotto immediatamente i miglioramenti sperati da Alonso, che al termine del weekend olandese ha spiegato di non aver percepito ancora il salto in avanti atteso soprattutto sul fronte della guidabilità.

Honda, però, sembra intenzionata a proseguire il proprio percorso di sviluppo senza lasciarsi condizionare dai risultati immediati.

Watanabe guarda infatti già alla possibilità di scrivere una pagina importante della storia del costruttore giapponese insieme ad Alonso.

“Spero, che continui. Scriveremmo la storia, quella di Alonso e di Honda”.