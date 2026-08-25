Formula 1News F1

F1 | Honda vuole Alonso al suo fianco: “Con lui possiamo riscrivere la storia”

"Il nostro obiettivo è diventare una delle squadre di vertice"

di Jessica Cortellazzi25 Agosto, 2026
F1 | Honda vuole Alonso al suo fianco: “Con lui possiamo riscrivere la storia”

Honda non ha intenzione di rinunciare a Fernando Alonso. Il costruttore giapponese, impegnato nella nuova collaborazione con Aston Martin, considera infatti il pilota spagnolo una figura fondamentale per lo sviluppo del progetto e spera di poter continuare a lavorare con lui anche nel percorso verso il ritorno ai vertici della Formula 1.

Il rapporto tra Alonso e Honda rappresenta un capitolo particolarmente interessante, soprattutto considerando le difficili stagioni vissute insieme ai tempi della McLaren. Oggi, però, la situazione è completamente diversa e la Casa giapponese considera l’esperienza del due volte campione del mondo un valore aggiunto importante.

Honda elogia il lavoro di Alonso

Intervistato da Mundo Deportivo, il presidente della Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, ha sottolineato quanto sia prezioso il contributo di Alonso, soprattutto in una fase complessa come quella vissuta all’inizio della nuova collaborazione.

“Alonso è un pilota fantastico. Per noi è estremamente importante poter lavorare con lui. Il suo feedback sulla vettura è molto preciso e ci aiuta davvero a portare avanti il nostro sviluppo”.

L’esperienza del pilota spagnolo è quindi considerata fondamentale dagli ingegneri Honda, chiamati a migliorare una power unit che, almeno nelle prime gare della nuova era regolamentare, non ha ancora permesso ad Aston Martin di competere per le posizioni di vertice.

“Vogliamo continuare a lavorare con Alonso”

Honda ha dunque espresso chiaramente la propria volontà di proseguire il rapporto con Alonso.

“Vogliamo continuare a lavorare con Alonso. Poter affrontare una sfida insieme a un pilota con una passione così straordinaria è molto, molto importante per Honda”.

Il costruttore giapponese guarda quindi al futuro con l’obiettivo di costruire un progetto vincente insieme ad Aston Martin e Alonso.

“Anche se al momento non siamo nella posizione in cui vorremmo essere, insieme ad Alonso il nostro obiettivo è diventare una delle squadre di vertice della Formula 1”, ha aggiunto Watanabe.

Honda guarda già al futuro

A Zandvoort Honda ha introdotto il motore “Spec 2”, un importante aggiornamento della power unit. Il debutto, tuttavia, non ha prodotto immediatamente i miglioramenti sperati da Alonso, che al termine del weekend olandese ha spiegato di non aver percepito ancora il salto in avanti atteso soprattutto sul fronte della guidabilità.

Honda, però, sembra intenzionata a proseguire il proprio percorso di sviluppo senza lasciarsi condizionare dai risultati immediati.

Watanabe guarda infatti già alla possibilità di scrivere una pagina importante della storia del costruttore giapponese insieme ad Alonso.

“Spero, che continui. Scriveremmo la storia, quella di Alonso e di Honda”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio d'Olanda

Venerdi 21 agosto

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)16:30 - 17:30

Sabato 22 agosto

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)12:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 23 agosto

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.259 Km | 72 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260821183103 25362https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260823224113 7006https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260823225713 2628https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260822183238 14457https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260823224441 11413https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260823223812 9769https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260821182713 4512https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260823224543 24384https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP OLANDA/mini/20260822182827 348