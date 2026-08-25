F1 | Lo sponsor di Colapinto attacca la FIA: “Incompetenti”

Franco Colapinto è nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta, a far discutere sono le dichiarazioni del principale sponsor del pilota argentino, che ha attaccato duramente gli steward della FIA dopo le penalità ricevute dal pilota Alpine durante il Gran Premio d’Olanda.

Colapinto è stato sanzionato due volte a Zandvoort per infrazioni legate alle bandiere gialle. La penalità più pesante è arrivata dopo il sorpasso ai danni di Yuki Tsunoda mentre si sviluppava l’incidente di Max Verstappen nelle fasi iniziali della gara: per l’episodio, l’argentino ha ricevuto un drive-through.

Al termine della gara, Colapinto ha contestato il modo in cui gli steward hanno interpretato la situazione, sostenendo che sarebbe servito maggiore giudizio nel valutare le condizioni della pista.

“Credo che, anche se le regole sono scritte, dovrebbero essere molto più flessibili e dovrebbero avere il criterio necessario per capire cosa sia più sicuro o un po’ meno sicuro. È il loro lavoro, ma è anche loro compito essere un po’ flessibili e comprendere la situazione”.

Lo sponsor di Colapinto attacca gli steward FIA

Le parole di Colapinto hanno trovato un’eco ancora più forte sui social. Sean Summers, Chief Marketing Officer di Mercado Libre, principale sponsor del pilota argentino, ha infatti deciso di intervenire pubblicamente con un attacco molto duro nei confronti della FIA.

“Gli steward della FIA stanno distruggendo l’integrità della F1. Quest’anno stanno dimostrando di essere pessimi e stanno influenzando i risultati delle gare. Incompetenza? Disonestà? Entrambe?. C’è qualcosa di seriamente sbagliato nella cultura di quell’organizzazione”.

Alpine prende le distanze, ma ammette: “Penalità severe”

Alpine ha immediatamente preso le distanze dalle dichiarazioni di Summers, ribadendo al tempo stesso la propria fiducia nei confronti della FIA e degli steward.

“Abbiamo piena fiducia nella FIA e negli steward per quanto riguarda il controllo di queste regole e l’applicazione delle penalità sportive durante una gara”.

La squadra francese ha però riconosciuto che le sanzioni inflitte a Colapinto sono state particolarmente severe:

“Riteniamo che le penalità applicate per le infrazioni relative alle bandiere gialle nei primi giri del Gran Premio d’Olanda siano state effettivamente severe, ma riconosciamo che erano conformi alla punizione prevista dalla lettera del regolamento e che sono state applicate in modo coerente a tutti i concorrenti”.