DIRETTA F1 | GP Spagna 2024: Live Prove Libere 1 [FOTO E COMMENTO]

Diretta GP Spagna – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Montmelò, a Barcellona, per il commento del primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. A partire dalle 13:30, restate sintonizzati su questa pagina per seguire con noi i momenti più salienti della prima sessione. Ieri la Spagna ha battuto l’Italia nella partita degli Europei 2024, chissà che la Ferrari non voglia riscattarsi con una bella vittoria!

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP SPAGNA A PARTIRE DALLE 13:30

13:56 Leclerc molto critico con la macchina, chiede cambi setup rispetto a quelli di Sainz. Cambio anche sul lato del motore, a Sainz è stata montata la terza PU, terza MGU-H e K, mentre per Leclerc cambio MGU-K. Cambio del motore anche per Verstappen, al quarto cambio

13:52 Qualche scatto da Barcellona:

13:44 TOP 10 (tutti con soft): Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Perez, Leclerc, Ocon, Tsunoda e Stroll. Undicesimo Albon, a seguire Zhou, Ricciardo, Bearman, Magnussen

13:42 Verstappen primo in 1:15.424 con hard

13:38 Russell primo in 1:15.868 con hard davanti a Verstappen e Ocon

13:32 Al volante Oliver Bearman che sostituisce Hulkenberg per questo turno. Tsunoda primo in 1:16.917 davanti a Russell

13:30 SEMAFORO VERDE! Parte la prima sessione di prove libere

