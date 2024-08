F1 | Hamilton-Ferrari, Wolff: “Il cambiamento è positivo, bisogna accettarlo”

Quello trascorso dalla Mercedes è stato un inverno a dir poco particolare. La scuderia della Stella è stata infatti protagonista della decisione di Lewis Hamilton, con l’inglese che ha deciso di lasciare la squadra con cui ha fatto incetta di vittorie e record per sposare il progetto Ferrari dal 2025. Una scelta importante per il sette volte campione del mondo che, nella parte finale della propria carriera, sarà impegnato in una sfida affascinante che lo vedrà vestito di rosso.

Discutendo della scelta presa da Hamilton, con Mercedes che lo scorso 1 febbraio ufficializzò il divorzio da Hamilton a fine 2024 seguita a ruota dall’annuncio Ferrari che lo indicava come nuovo pilota della Scuderia a partire dal 2025, Toto Wolff ha sottolineato come tali situazioni – seppure forti e non preventivabili (solamente ad agosto 2023 Hamilton aveva prolungato il suo contatto con Mercedes, ndr) – rappresentino una spinta positiva sia per il pilota che per il team.

“Ho sempre considerato la partenza di un pilota come una nuova opportunità per un pilota – ha dichiarato Wolff, intervistato dalla testata olandese Autosportwereld.com – Il cambiamento è positivo, bisogna accettarlo. Quando Lewis ha condiviso la notizia della sua partenza, il mio primo pensiero è stato: perché adesso e non a metà stagione?”.

Il manager austriaco continuando con il proprio pensiero ha aggiunto: “Sentiva che la decisione era necessaria non solo per la sua crescita, ma anche per quello della squadra”. Sul sostituito di Hamilton: “Non abbiamo fretta vogliamo prendere la decisione giusta”.