F1 | Williams, Sainz il perfezionista. Vowles: “Vuole che migliaia di dettagli siano al posto giusto”

Quello messo a segno dalla Williams è stato un vero e proprio colpo di mercato, ufficializzato all’indomani del Gran Premio del Belgio. La scuderia di Grove si è infatti assicurata le prestazioni sportive di Carlos Sainz per i prossimi anni. Dunque la squadra inglese potrà beneficiare del talento dello spagnolo, che a fine anno chiuderà la propria esperienza in Ferrari dove farà spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che affiancherà il thailandese Alexander Albon.

Discutendo dell’ingaggio di Sainz, James Volwes ha sottolineato come lo spagnolo rappresenti un punto di riferimento importante per la squadra che verrà spronata a migliorarsi seguendo le indicazioni del 55.

“Carlos è veloce, vuole che migliaia di dettagli siano al postogiusto per poter gareggiare e restituire il tutto alla squadra – ha dichiarato Vowles, intervistato dal podcast F1 Nation – Vuole che la squadra migliori. Non credo sia una coincidenza che ogni squadra in cui è stato sia migliorata durante il suo periodo. Ora lo capisco dopo aver chiacchierato con lui per molti mesi”.

Il team principal della Williams, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “E la conclusione a cui è giunta la fabbrica, ed è esattamente la conclusione corretta, è che questo significa che dobbiamo anche intensificare il nostro piano. Ciò significa che a volte ci siamo ritrovati con un fondo, non è abbastanza buono, ed ha bisogno di tre fondi consegnati allo standard e al tempo giusto”.

Vowles, completando il discorso, ha detto: “Dobbiamo portare tutto in anticipo, le prestazioni devono essere all’altezza della line up di piloti che abbiamo oggi”.