F1 | Ferrari-Hamilton, Leclerc: “Sarà un impatto positivo, porterà tanta motivazione”

Il prossimo anno la Ferrari schiererà quella che, sulla carta, può essere definitiva come una delle coppie più complete e forti presenti in griglia. Da una parte ci sarà Charles Leclerc, desideroso sempre più di portare ad alti livelli la Rossa cercando di coronare il proprio sogno di diventare campione del mondo alla guida della vettura del Cavallino, dall’altra figurerà Lewis Hamilton che ha deciso di intraprendere la sfida più intrigante nella parte conclusiva della propria carriera.

Proprio Leclerc, discutendo del futuro compagno di squadra, ha sottolineato i vantaggi che porterà in Ferrari il pilota più vincente della storia della Formula 1 e al tempo stesso questo colpo di mercato rappresenterà anche un importante stimolo per lo stesso Charles che dovrà misurarsi con una vera e propria leggenda del Circus.

“Quello di Hamilton sarà un impatto positivo – ha dichiarato Leclerc, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Quando un campione come lui arriva in una scuderia porta tanta motivazione nelle persone che compongono la squadra. Porterà tanta esperienza, accumulata negli anni in Mercedes, un nuovo modo di lavorare così come una visione differente”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Per quel che riguarda il sottoscritto sarà fantastico, perché condividerà la vettura con il pilota con più successi nella storia della Formula 1. Sarà interessante imparare da lui, oltre ad una sfida e motivazione nel cercare di batterlo e dimostrare le mie capacità”.