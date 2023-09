F1 | Hamilton determinato a raggiungere nuovi traguardi con la Mercedes

F1 Mercedes Hamilton – Nonostante l’inseguimento delle ultime due stagioni, dettato da un cambio di regolamento non compreso del tutto, Lewis Hamilton e la Mercedes intendono ancora togliersi parecchie soddisfazioni. L’inglese, intervistato dalla stampa internazionale, non ha nascosto le proprie ambizioni per il futuro, precisando come il recente rinnovo di contratto sia stato firmato esclusivamente con l’intento – comune – di arricchire un palmares ben ampio non solo di successi e pole position, ma anche di titoli mondiali.

“Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato gli ultimi dieci anni insieme a raggiungere questo obiettivo”, ha affermato il pilota inglese della Mercedes, da due all’inseguimento della leadership di Max Verstappen. “Non si arriva al top da un giorno all’altro, serve tempo e tanto lavoro. E noi non siamo mai stati così affamati. Anzi, ad essere onesti, abbiamo imparato non solo da ogni singolo successo, ma anche dalle battute d’arresto. Continuiamo a inseguire i nostri sogni e continuiamo a lottare a prescindere dalle sfide e vinceremo ancora. Sono grato al team che mi ha sostenuto sia in pista che fuori. La nostra storia non è finita, siamo determinati a raggiungere altri traguardi insieme e non ci fermeremo finché non ci riusciremo”.