F1 | Minardi conferma il cambio di denominazione della Scuderia AlphaTauri nel 2024

F1 Scuderia AlphaTauri Minardi – In un’intervista riportata dal “Corriere Romagna”, Giancarlo Minardi ha parlato delle trasformazione che la Scuderia AlphaTauri potrebbe subire a partire dalla stagione 2024 di Formula 1, precisando come l’implementazione della galleria del vento in Gran Bretagna e il cambio di denominazione siano due strade molto concrete per l’immediato futuro, al contrario del trasferimento dell’intera factory in Inghilterra.

Una soluzione che non avrebbe stuzzicato più di tanto l’attenzione del management, viste le tante risorse economiche investite sulla tecnologia presente all’interno dell’attuale struttura a Faenza. Per quanto riguarda il nome, ricordiamo, diverse voci circolate nelle ultime settimane vorrebbero la scuderia faentina associata allo sponsor Hugo Boss, con la squadra che assumerebbe la denominazione di “Hugo Boss Bulls”.

“Sono onorato di aver fondato questa azienda poi diventata Toro Rosso e AlphaTauri”, ha rivelato il Manager faentino. “Dalle informazioni che ho io so con ragionevole certezza che la factory resterà a Faenza. Cambierà il nome, ma non sta a me annunciarlo. Andranno a implementare la galleria del vento, che è sempre stata in Inghilterra, e passerà da 120 a 150/160 persone. Anche se tutto ciò, ovviamente, non toglierà importanza all’impianto di Faenza, il quale è nato da pochi anni e possibile una tecnologia che non è seconda a nessun team di Formula 1. Nulla è impossibile, ma spostarla del tutto in altro luogo è molto difficile”.