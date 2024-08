F1 | Villeneuve critico con Zhou: “Non merita il posto in Formula 1”

Due esperti di corse automobilistiche sono unanimi: Guanyu Zhou non merita di stare sulla griglia di Formula 1. Al momento, il pilota cinese è ancora in corsa per rimanere alla Sauber ed è stato anche collegato al sedile Alpine per la prossima stagione.

“Nulla è stato deciso -ha detto Zhou poco prima della pausa di agosto -stiamo parlando e ci sono opzioni, ma dobbiamo aspettare e vedere”.

Il 25enne ammette che un posto di riserva potrebbe essere un’opzione anche per il 2025 e il campione del mondo del 1997 Jacques Villeneuve pensa che sia un’opzione realistica.

“Sulla base dei risultati, Zhou non merita un posto in F1. Se una squadra riesce a ottenere tutti quei soldi di sponsorizzazione che Zhou porta con sé, anche come pilota di riserva, allora è un grande risultato per loro”.

Il pilota delle corse olandesi, Tom Coronel è d’accordo, dichiarando che, almeno “politicamente”, capisce perché un pilota cinese sia prezioso per la Formula 1.

“Abbiamo visto cosa è successo nel GP di Cina -ha dichiarato alla rivista olandese, Formule 1- tribune piene. Politicamente, capisco che ci deve essere un cinese in Formula 1. Ma lasciatelo guidare per mezza stagione, per quanto mi importa. Sarà una storia finanziaria oltre che politica, ma in base alla qualità, non ha assolutamente nulla a che fare con la Formula 1. Lo classifico più in basso di Bottas. Credetemi, tra cinque anni lo avremo tutti dimenticato. Non lascia nulla dietro di sé. Non ci sono grandi sorpassi, niente”.