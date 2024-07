F1 | GP Ungheria, prove libere 3: McLaren continua a fare la voce grossa [RISULTATI]

F1 GP Ungheria – Dopo il tempo ottenuto nelle prove libere 2 di ieri pomeriggio, Lando Norris e la McLaren si sono confermati al comando anche nell’ultima sessione di lavoro sul tracciato dell’Hungaroring, teatro del prossimo Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. L’inglese, al volante di una MCL38 ben equilibrata e competitivo in ogni settore del tracciato magiaro, ha ottenuto un crono di 1’16″098, appena 50 millesimi più rapido dell’altra McLaren di Oscar Piastri, a conferma di uno stato di forma da far inviare tutti gli avversari.

La compagine capitanata da Andrea Stella, sia nella simulazione del giro secco che in quella del passo gara, si è rivelata veloce e concreta, aspetto che ovviamente dovrà spingere gli avversari ad estrarre tutto il potenziale dai rispettivi pacchetti. Con il terzo tempo – a circa due decimi e mezzo dalla vetta della classifica – ha trovato posto Max Verstappen a circa, anche se è lecito aspettarsi una Red Bull più vicina nella qualifica di questo pomeriggio (l’olandese potrebbe aver affrontato le libere di questa mattina con una mappatura meno spinta rispetto alle McLaren), seguito da George Russell, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, bravo a lasciarsi alle spalle la Williams di Alexander Albon.

Norris e la McLaren in evidenza, Ferrari fa fatica in Ungheria

Quest’ultimo e Ricciardo sono state le vere rivelazioni della mattina, insieme alla Haas di Nico Hulkenberg (8°), mentre lo spagnolo della Ferrari, come Charles Leclerc (11°), ha sofferto una SF-24 ancora troppo nervosa e non in grado di esprimersi al meglio. La Scuderia ha effettuato diverse prove di set-up, a conferma di un feeling non ancora perfetto con la pista, e bisognerà capire che ulteriori correttivi si potranno applicare in vista della sessione ufficiale di questo pomeriggio.

Infine, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton (protagonista di un testacoda sul finale della FP3) hanno ottenuto gli ultimi piazzamenti in top dieci. 13° l’altra Red Bull di Sergio Perez, apparso in grossa difficoltà con la RB20 non aggiornata. Appuntamento alle 16.00 di questo pomeriggio per la sessione ufficiale che stabilirà l’ordine di partenza della gara che andrà in scena domani dalle 15.00. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.