DIRETTA F1 | GP Ungheria 2024: LIVE Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta GP Ungheria – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del terzo turno di prove libere del Gran Premio d’Ungheria! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Hungaroring dove, a partire dalle 12:30 i piloti scenderanno in pista per le FP3. Sarà un turno molto importante dal momento che bisognerà prepararsi al meglio per la qualifica. In questo circuito infatti le possibilità di sorpasso sono ridotte ed è fondamentale partire dalle migliori posizioni in griglia di partenza. Saranno prove decisive per Charles Leclerc che ieri ha saltato le seconde libere a causa di un incidente in curva 4, fortunatamente senza conseguenze per il monegasco ma che ha dato molto lavoro ai meccanici della Ferrari.

