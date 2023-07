F1 | GP Ungheria, Prove Libere 2: Leclerc precede Norris, Red Bull calma apparente

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria si è conclusa con il miglior tempo di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha registrato il suo best lap in 1:17.686, precedendo la McLaren di Lando Norris e l’Alpine di Pierre Gasly. A seguire con il quarto tempo, l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda che ha preceduto l’altra Alpine di Esteban Ocon.

Nico Hulkenberg con Haas è sesto, seguito dall’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e dall’Aston Martin di Fernando Alonso. A chiudere la TOP 10 della classifica dei tempi, troviamo l’altra Alfa Romeo di Guanyu Zhou e la Ferrari di Carlos Sainz che nel primo turno di prove libere è stato protagonista di un incidente, fortunatamente senza conseguenze.

Red Bull fuori dalla TOP 10 con l’undicesimo tempo di Max Verstappen e Sergio Perez solo 18esimo (il messicano è stato protagonista di un incidente nelle FP1, senza conseguenze e non ha più continuato la sessione).

Attardata anche Mercedes con Lewis Hamilton sedicesimo e George Russell ventesimo.

Appuntamento a domani, ore 12:30 con il terzo turno di prove libere che anticiperà poi le qualifiche alle 16:00 che per questo weekend avranno un format diverso: Q1 con hard, Q2 con media e Q3 con soft.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁

Charles Leclerc takes the top spot to cap off our Friday running 💫#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/45VkS6TGTA

— Formula 1 (@F1) July 21, 2023