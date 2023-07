DIRETTA F1 | GP Ungheria 2023: Live Prove Libere 2 [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Ungheria. Le FP1 sono state condizionate dalla pioggia che non ha permesso ai piloti di girare molto. Sergio Perez è stato protagonista di un incidente nelle prime fasi della sessione e non è più sceso in pista. Anche Carlos Sainz ha commesso un errore andando a sbattere contro le barriere a pochi minuti dal finale del turno. Nessuna conseguenza per il pilota spagnolo ma weekend che per lui inizia in salita.

