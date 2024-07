F1 | GP Ungheria: il retropodio con Piastri, Norris ed Hamilton [VIDEO]

F1 GP Ungheria – Vi riportiamo le parole di Oscar Piastri, Lando Norris e Lewis Hamilton nel retropodio dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’australiano, all’Hungaroring, si è garantito la prima affermazione della carriera davanti al compagno di squadra e alla Mercedes del sette volte Campione del Mondo, autore di un gran duello “rusticano” con Max Verstappen

Piastri, veloce e competitivo al volante della MCL38, è riuscito a gestire alla perfezione le prime fasi della corsa di quest’oggi, ottenendo punti importanti che lo rilanciano nella classifica del mondiale Piloti. Più amareggiato invece Norris che tra l’altro ha occupato la vetta della graduatoria dopo una sbavatura strategica commessa dalla squadra poco dopo il secondo pit stop (Norris, alla fine, su volere del team ha dovuto cedere la leadership a circa tre giri dalla conclusione).

Quarta posizione per Charles Leclerc, seguito da Verstappen – protagonista di diversi tea radio aggressivi nel confronto della squadra – Carlos Sainz, Sergio Perez e George Russell. Yuki Tsunoda e Lance Stroll, infine, hanno ottenuto gli ultimi due piazzamenti in top dieci. Appuntamento tra sette giorni a Spa per il prossimo Gran Premio del Belgio, ultima prova del campionato prima della classica pausa estiva di agosto.