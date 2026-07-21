Formula 1 | Haas, quattro gare consecutive senza punti

Il mondiale di Formula 1 affronta l’undicesimo round della stagione 2026 sul circuito dell’Hungaroring, sede del Gran Premio d’Ungheria. Siamo all’ultima gara in calendario prima della pausa estiva obbligatoria e coincide con il 40º anniversario del primo Gran Premio disputato nel paese magiaro, organizzato nel 1986. Da quell’anno, questa pista è sempre stata presente nel calendario iridato, registrando la seconda sequenza ininterrotta più lunga nella storia della Formula 1, superata soltanto dal tracciato di Monza. L’impianto ha completato un processo di rinnovamento pluriennale che ha riguardato l’ammodernamento dell’area paddock, dei box, delle strutture ricettive per gli spettatori e la riasfaltatura del manto stradale in corrispondenza delle curve 1 e 12.

Per la Haas, l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva deve servire per muovere la classifica, visto che Ocon e Bearman non raccolgono punti dal Gran Premio di Monaco, e nei successivi quattro appuntamenti iridati, il team statunitense non è mai finito in top 10.

Specifiche tecniche del circuito e regolazioni della Haas VF-26

L’Hungaroring presenta una conformazione caratterizzata da un tracciato stretto, tortuoso e privo di lunghi rettilinei, elementi che limitano le opportunità di sorpasso in pista e aumentano l’importanza della posizione ottenuta nelle qualifiche del sabato. La pista richiede configurazioni ad alto carico aerodinamico e un elevato livello di aderenza meccanica per affrontare le sequenze di curve a bassa e media velocità. La combinazione tra il layout tecnico e le alte temperature ambientali dell’estate ungherese genera sollecitazioni termiche rilevanti sulle coperture, incrementando il degrado degli pneumatici e la necessità di una gestione accurata del ritmo di gara.

In questo contesto, la Haas lavora per ottimizzare le prestazioni della VF-26 a seguito dei riscontri emersi nel fine settimana di Spa-Francorchamps. Gli ingegneri della squadra statunitense intendono utilizzare le prime sessioni di prova per effettuare comparazioni di assetto e valutare modifiche funzionali all’incremento della stabilità del veicolo nelle fasi di trazione e staccata.

Il programma delle prove libere e la presenza di Hirakawa

Nel corso della prima sessione di prove libere del venerdì, la squadra schiererà il pilota di riserva Ryō Hirakawa al volante della monoposto solitamente affidata a Ollie Bearman. Per il giapponese si tratta della seconda apparizione stagionale durante un fine settimana di gara, dopo la partecipazione alla prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria disputata a Spielberg nel mese di giugno. Nel precedente turno in territorio austriaco, l’esecuzione dei test aerodinamici programmati e l’esposizione di una bandiera rossa avevano limitato i passaggi a velocità di gara del pilota giapponese.

All’Hungaroring, il programma prevede l’esecuzione di run prestazionali per raccogliere dati utili alla definizione del setup di base che Bearman e Ocon impiegheranno per il resto del fine settimana. Il giovane inglese riprenderà la guida della propria monoposto a partire dalla seconda sessione di prove libere.

Le dichiarazioni di Komatsu e dei piloti

Ayao Komatsu, team principal della Haas ha tracciato il quadro operativo alla vigilia della gara: “A Spa siamo riusciti a fare progressi nella comprensione e nel miglioramento delle prestazioni della VF-26, anche se il risultato di domenica è stato alla fine molto deludente. Per l’ultima gara prima della pausa estiva andiamo all’Hungaroring, che offre sfide molto diverse da quelle di Spa, e venerdì avremo altri elementi da testare per approfondire la nostra comprensione. Ryō sostituirà Ollie per la FP1 e non vediamo l’ora di vedere come saprà costruire sul lavoro svolto nella sua prima uscita a Spielberg. Come sempre, la competizione è molto serrata, ma siamo determinati a massimizzare ogni aspetto prima di staccare per una meritata pausa estiva”.

Ryō Hirakawa ha espresso le proprie aspettative sul programma previsto per la sessione mattutina: “Vorrei innanzitutto ringraziare la Haas per l’opportunità di tornare al volante durante la FP1 in Ungheria. Sarà la mia seconda volta sulla VF-26 dopo una difficile sessione di FP1 in Austria, dove i test aerodinamici e una bandiera rossa mi hanno impedito di completare alcuni giri spinti. La prossima settimana avrò la possibilità di fare dei lap veloci, ed è molto stimolante. Il tracciato è impegnativo, piccolo, stretto e con molte curve a bassa e media velocità. Sarà utile spingere al limite e fornire un buon feedback al team per aiutarlo a preparare un assetto solido per la FP2 e per il resto del weekend”.

Ollie Bearman ha analizzato la gestione del fine settimana: “Sarebbe facile, guardando la nostra forma attuale, pensare che stiamo solo contando i giorni che ci separano dalla pausa estiva, ma in realtà tutto ciò che questo team vuole fare è chiudere la prima metà di stagione su livelli elevati. Questa settimana salterò la FP1 per far salire Ryō sulla mia vettura, quindi non vedo l’ora di seguire la sessione da una prospettiva diversa e raccogliere anche le sue impressioni, dato che il suo feedback è fondamentale”.

“È un circuito tecnico, con similitudini con una pista da kart, ma serve molto carico aerodinamico per essere veloci all’Hungaroring. Al momento il mio obiettivo è mantenere il livello di costanza mostrato da tempo e sostenere il morale della squadra in un momento complesso. Tutti stanno spingendo per trovare prestazione e sono molto orgoglioso di questo”.

Esteban Ocon ha infine concluso richiamando i precedenti storici sulla pista di Budapest: “L’Ungheria è uno dei miei fine settimana di gara preferiti dell’anno. Non vedo l’ora di guidare su questo tracciato e ogni anno l’atmosfera è fantastica grazie al grande supporto dei tifosi ungheresi. Ho vissuto la mia miglior giornata in Formula 1 all’Hungaroring nel 2021, quindi tornare qui è sempre molto speciale. La città si anima durante la settimana di gara e questo rende l’ambiente ancora migliore. Spero che potremo disputare un fine settimana solido”.