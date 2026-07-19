F1 | GP Ungheria 2026: Orari TV e Anteprima

A pochi giorni dalla vittoria di Kimi Antonelli a Spa davanti a Charles Leclerc e Max Verstappen, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso Budapest, dove stasera si disputerà il Gran Premio dell’Ungheria.

La classifica piloti dopo il Gran Premio del Belgio

La classifica piloti aggiornata vede Kimi Antonelli saldamente al comando del Mondiale con 204 punti, grazie a una prima parte di stagione da protagonista assoluto. Il giovane talento della Mercedes ha costruito un importante margine sugli inseguitori, guidando una graduatoria che vede al secondo posto Lewis Hamilton, fermo a 159 punti, e George Russell in terza posizione con 154 punti. Più staccato Charles Leclerc che occupa la quarta piazza con 126 punti, mentre Lando Norris segue al quinto posto con 103 punti.

Alle loro spalle troviamo Oscar Piastri (92 punti) e Max Verstappen, settimo con 91 punti, protagonista di un inizio di stagione più complicato rispetto alle aspettative. Nella seconda metà della classifica spiccano i risultati di Isack Hadjar, ottavo con 60 punti, davanti a Pierre Gasly (42) e Liam Lawson (39). Più lontani gli altri protagonisti del campionato: Arvid Lindblad è undicesimo con 22 punti, seguito da Franco Colapinto (19), Oliver Bearman (18), Gabriel Bortoleto (10), Carlos Sainz (6), Alexander Albon (5), Esteban Ocon (3) e Fernando Alonso, fermo a quota 1 punto.

GP Ungheria 2026: Orari e Diretta TV

Si parte giovedì 23 luglio con la consueta Conferenza Stampa dei piloti che seguiremo live dalle 14:30. Venerdì 25 luglio dalle 13:30 si scende in pista per il primo turno di libere, seguito dalla seconda sessione alle 17:00. Sabato 26 luglio, appuntamento alle 12:30 con le terze libere, seguite dalle qualifiche alle 16:00 (differita su TV8 da confermare). Domenica 27 luglio alle 15:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Ungheria (differita su TV8 da confermare).

Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito, F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale.

Gran Premio d’Ungheria: curiosità sul circuito

Negli annali, la prima gara automobilistica in Ungheria risale addirittura agli anni Trenta. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale, con l’estendersi della cortina di ferro, l’idea di un GP nei territori dell’Unione Sovietica venne abbandonata. Solamente più tardi, negli anni Ottanta, la Formula 1 cercò di organizzare un evento a Mosca, ma dopo lunghe trattative la scelta ricadde sull’Ungheria, in particolare su Budapest. Venne prima presa in considerazione l’idea di un tracciato cittadino all’interno della città, e successivamente si optò per costruire un complesso a circa 19km di distanza dal centro. Il primo GP disputato su questo tracciato risale al 1986, ma da allora sono state davvero poche le modifiche apportate alla pista fino a oggi. Da ricordare quelle alle curva 3, alla curva 11, e l’allungamento del rettilineo principale. Tutti questi accorgimenti sono stati presi allo scopo di aumentare la spettacolarità della gara, che di solito risulta essere una delle più noiose della stagione. Vi sono però recentemente state numerose edizioni spettacolari, specialmente se le condizioni climatiche mutano improvvisamente. La possibilità di scrosci dovuti a temporali estivi da sempre conferiscono un piacevole scossone alla gara.

Gran Premio d’Ungheria: la gara del 2025

Il Gran Premio d’Ungheria 2025 è stato vinto da Lando Norris. Il pilota della McLaren ha conquistato il successo all’Hungaroring al termine di una gara molto combattuta, sfruttando una strategia a una sola sosta che gli ha permesso di difendersi dall’attacco finale del compagno di squadra Oscar Piastri. Norris ha preceduto proprio Piastri, autore di una rimonta negli ultimi giri ma costretto ad accontentarsi della seconda posizione, mentre George Russell ha completato il podio con la Mercedes. Per il britannico della McLaren si è trattato della quinta vittoria stagionale e del primo trionfo in carriera nel GP d’Ungheria. La Ferrari, partita dalla pole position con Charles Leclerc, ha invece chiuso la gara al quarto posto dopo aver perso ritmo nella seconda parte della corsa.

Albo d’oro GP Ungheria

1936 T Nuvolari – Alfa Romeo 1986 N Piquet – Williams Honda 1987 N Piquet – Williams Honda 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 N Mansell – Ferrari 1990 T Boutsen – Williams Renault 1991 A Senna – McLaren Honda 1992 A Senna – McLaren Honda 1993 D Hill – Williams Renault 1994 M Schumacher – Benetton Ford 1995 D Hill – Williams Renault 1996 J Villeneuve – Williams Renault 1997 J Villeneuve – Williams Renault 1998 M Schumacher – Ferrari 1999 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2000 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2001 M Schumacher – Ferrari 2002 R Barrichello – Ferrari 2003 F Alonso – Renault 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 K Räikkönen – McLaren Mercedes 2006 J Button – Honda 2007 L Hamilton – McLaren Mercedes 2008 H Kovalainen – McLaren Mercedes 2009 L Hamilton – McLaren Mercedes 2010 M Webber – Red Bull Renault 2011 J Button – McLaren Mercedes 2012 L Hamilton – McLaren Mercedes 2013 L Hamilton – Mercedes 2014 D Ricciardo – Red Bull Renault 2015 S Vettel – Ferrari 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 S Vettel – Ferrari 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 L Hamilton – Mercedes 2020 L Hamilton – Mercedes 2021 E Ocon – Alpine 2022 M Verstappen – Red Bull Racing 2023 M Verstappen – Red Bull Racing 2024 O Piastri – McLaren 2025 L Norris – McLaren