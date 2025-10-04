F1 GP Singapore | Red Bull, Verstappen: “Sono arrabbiato con Norris”

Singapore – Max Verstappen ci arriva molto vicino, ma alla fine riesce a conquistare solo la prima fila a Marina Bay.

Il campione del mondo non riesce a tenere il ritmo di un incredibile George Russell, on fire con la sua Mercedes, tutto mentre le McLaren sembrano quasi perse e lontane dal vertice. Mentre Oscar Piastri fa il suo, conquistando la terza posizione, l’altra papaya, quella di Lando Norris, si trova nel giro di rientro proprio mentre Verstappen sta facendo il suo giro veloce. Il muretto Red Bull lo avvisa della vettura davanti, ma appena arrivato in curva 16, pare che Norris abbia accelerato, con l’intento di dare fastidio a Verstappen, Solo supposizioni, al momento, certo, ma pare che Max se la sia legata al dito e non cerca di nascondere il disappunto nei confronti dell’avversario.

Verstappen: “È colpa sua se il mio giro è stato rovinato”

“Credo che le qualifiche siano andate molto bene, peccato solo per l’ultimo giro. Ho avuto un piccolo disturbo avanti a me, che mi è costato il giro, ma sono cose che succedono, diciamo così – spiega Max – nel complesso è comunque molto buono essere in prima fila su un pista come questa, che non ci è mai stata amica. Vedremo cosa riusciremo a fare, non sono molto stressato, speriamo solo di avere un buon passo gara, e sarà una gara lunga. Sono arrabbiato con Lando. È colpa sua se il mio giro è stato rovinato”.