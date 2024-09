F1 | Lotta Red Bull-McLaren, Horner: “Dobbiamo assicurarci che Perez sia il più avanti possibile”

La McLaren sembra prendere il largo e non fermarsi più. Anche la gara di Marina Bay ha dimostrato la superiorità della vettura di Woking rispetto alla concorrenza, con la squadra inglese che ha conquistato la vittoria – mai in discussione – firmata da Lando Norris e ha portato Oscar Piastri a ottenere un terzo posto in rimonta sfruttando una perfetta strategia.

Attualmente la McLaren è in testa al Mondiale costruttori con di vantaggio di 35 punti su una Red Bull tenuta a galla dal solo Max Verstappen. Una situazione chiaramente non accettabile dalla scuderia di Milton Keynes che cercherà, come affermato da Chris Horner, di riportare lì davanti anche Sergio Perez.

In un campionato dalla lotta serrata serviranno anche i piazzamenti di Checo per cercare di contrastare la supremazia di Woking, consentendo a Milton Keynes di difendere la corona marche che conquista ininterrottamente dal 2022.

“Abbiamo bisogno di due piloti che vadano a pieno regime – ha dichiarato Horner, citato da Formula1.com – Checo ha avuto un buon weekend lo scorso weekend in Azerbaijan, e in questo ha avuto un weekend difficile”.

Il team principal della Red Bull ha poi aggiunto: “La McLaren sta piazzando due piloti sul podio, e sono punti importanti che fanno davvero la differenza. Dobbiamo assicurarci che Checo sia il più avanti possibile nel gruppo”.