F1 GP Silverstone | McLaren, Norris è quarto: “Risultati al di sopra del nostro potenziale”

Silverstone – La McLaren saluta i tifosi di casa e la pista di Silverstone con un bottino di venti punti, dodici conquistati in gara grazie al quarto posto di Lando Norris, mentre Oscar Piastri taglia il traguardo appena fuori dalla zona punti, in undicesima posizione.

Il team di Woking non è riuscito a replicare quanto visto nella Sprint Race, dove le due vetture papaya – a Silverstone incredibilmente simili alla Mercedes per la livrea speciale – si sono conquistate di forza il terzo e il settimo posto, con un Lando Norris incredibilmente competitivo e davanti ad avversari come George Russell e Charles Leclerc. Nella gara della domenica, invece, il campione del mondo in carica non è riuscito ad imporsi, ma grazie a Virtual Safety Car ed errori altrui, riesce a mettersi alle spalle dei top driver. È il ritiro di Max Verstappen a dargli la spinta finale per conquistare la quarta posizione e tagliare il traguardo ai piedi del podio.

Norris: “Terza e quarta posizione migliori del nostro passo reale”

“Lasciamo Silverstone con il P3 di ieri e il P4 di oggi, due risultati di gran lunga migliori di quanto suggerisse il nostro passo reale – ha ammesso Lando – ci sono degli aspetti positivi da portarsi a casa: abbiamo eseguito tutto alla perfezione, oggi abbiamo avuto un’affidabilità discreta e abbiamo sfruttato al massimo gli errori altrui, il che è una parte importante delle corse. In più, il supporto dei tifosi è stato fantastico per tutto il fine settimana, quindi sono orgoglioso di andarmene con un bel bottino di punti.

“Ora torneremo a casa e ci concentreremo sulle aree da migliorare prima di andare a Spa. C’è molto su cui lavorare, ma siamo determinati a migliorare il pacchetto, in modo che i nostri risultati rispecchino le nostre reali prestazioni”.

Gara diversa per Oscar Piastri, che nel weekend di Silverstone è sempre rimasto un passo indietro rispetto al compagno di squadra. In gara il pilota australiano si ritrova coinvolto in un sandwich tra le due vetture della Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, riportando dei danni alla vettura. Oscar riesce comunque a portare a termine la sua gara, ma non senza perdere posizioni importanti. Alla fine, la zona punti resta lontana.

Piastri: “Il contatto al via ha rovinato la mia gara”

“Una giornata dura. Sono rimasto preso a sandwich nel primo giro e questo ha rotto la mia ala anteriore. Purtroppo non c’era molto che potessi fare e la cosa ha rovinato la mia gara. Oggi il nostro passo era un po’ più forte e la macchina si comportava meglio in aria pulita, ma la collisione ci ha impedito di capitalizzare qualsiasi cosa. Il team sta lavorando sodo per migliorare la vettura, soprattutto sul grip posteriore, quindi continueremo a spingere. Faremo il debriefing e sposteremo la nostra attenzione su Spa”.

Stella: “Non ci facciamo illusioni”

Il bilancio finale tracciato dal team principal Andrea Stella fotografa una squadra consapevole dei propri punti di forza operativi ma altrettanto lucida nel riconoscere il gap tecnico che ancora la separa dai vertici della categoria. La McLaren ha confermato i progressi sul fronte della reattività strategica, ma la prestazione pura richiede ancora importanti correttivi.

“Il Gran Premio di oggi ci regala un risultato gradito con buoni punti complessivi per la squadra, ma non ci facciamo illusioni sulla nostra posizione. Eravamo la quarta vettura più veloce in pista e abbiamo beneficiato delle sfortune altrui. Pertanto, il risultato odierno lascia la squadra con sentimenti contrastanti. Siamo felici di portare a casa un quarto posto con Lando, un piazzamento che va oltre ciò che ritenevamo di meritare sul puro passo gara. Il team degli strateghi ha fatto un ottimo lavoro comunque con la sosta tardiva e Lando ha guidato bene per sfruttare le opportunità presentatesi durante la corsa.

“Sfortunatamente, la gara di Oscar è stata rovinata al primo giro dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha danneggiato la sua ala anteriore, impedendogli di conquistare punti – continua il team principal – la lezione più chiara di questo fine settimana è che dobbiamo assolutamente migliorare le prestazioni della vettura. Abbiamo un distacco costante dai battistrada che dobbiamo colmare se vogliamo essere in lizza per podi e vittorie, che restano il nostro obiettivo finale. Abbiamo importanti aggiornamenti in programma per l’Ungheria e, fino ad allora, l’intero team in pista e in fabbrica dovrà continuare a lavorare sodo e a massimizzare ogni opportunità”.