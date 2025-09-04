F1 GP Monza | Ferrari, Leclerc: “Non ho mai avuto una macchina capace di farmi vincere”

Il weekend di Monza si apre come di consueto con le parole dei piloti nel giovedì dedicato alle conferenze stampa. Charles Leclerc, vincitore lo scorso anno con una gara magistrale e a una sosta, vorrebbe ripetersi, ma sa di avere contro una McLaren decisamente più forte di quella del 2024. D’altro canto, il monegasco non si abbatte, ma ammette come sia frustrante non avere a disposizione una vettura in grado di vincere, cosa che effettivamente, se non per una manciata di gare nel 2022, non ha mai avuto in tutta la sua carriera.

“Ricordo bene come mi sentivo un anno fa – ha detto il pilota della Ferrari. Se dimentico com’è andata la domenica, la sensazione era simile: la consapevolezza di un weekend molto difficile, contro una McLaren che aveva qualcosa in più. Poi però so com’è finita: siamo riusciti a ottenere un risultato che non pensavamo possibile. Quest’anno almeno sappiamo che, anche partendo in svantaggio, si può vincere. Non vedo l’ora di mettere la macchina in pista e capire il nostro livello rispetto a loro”.

“Realisticamente non c’è una pista in cui ci sentiamo più forti della McLaren, ma ci sono circuiti dove saremo più vicini. Spero ad esempio a Baku in qualifica, che è sempre stata una delle mie piste preferite. Monza altre volte ci ha regalato sorprese. Poi ci sono Singapore e Las Vegas: quest’ultima è così particolare che può riservare imprevisti, mentre a Singapore la qualifica è determinante”.

“Sapere di non poterli battere, se non in circostanze particolari, è frustrante. È un sentimento che provo da un po’, perché non ho ancora avuto davvero la possibilità di avere una macchina, a parte forse l’inizio del 2022 capace di lottare costantemente per la vittoria. Questo però non cambia la mia motivazione. Anzi, forse la frustrazione diventa una spinta in più: vuoi provare a ottenere qualcosa che sulla carta sembra irrealistico. E quando ci riesci, come accaduto qui l’anno scorso, la soddisfazione è ancora più grande”.

