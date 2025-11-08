F1 GP Brasile | Marko punta su Verstappen: “Se piove può fare la differenza” [VIDEO]

Formula 1News F1

Helmut Marko crede nelle potenzialità di Max Verstappen per la Sprint di questo pomeriggio

di Roberto Valenti8 Novembre, 2025
F1 GP Brasile – Nonostante un venerdì più complicato del previsto per la Red Bull, Helmut Marko resta fiducioso in vista del prosieguo del weekend a Interlagos. Il consulente del team austriaco ha commentato con realismo le difficoltà incontrate nelle prime sessioni del Gran Premio del Brasile, ammettendo che la squadra ha sofferto soprattutto nel tratto centrale del circuito.

“Il problema oggi era che nel settore centrale non avevamo grip”, ha spiegato Marko, sottolineando come la mancanza di aderenza abbia limitato le prestazioni di Max Verstappen durante le prove. “Non possiamo risolverlo per la Sprint, ma con i dati raccolti cercheremo di adattarci in vista della gara principale per essere più competitivi”.

L’obiettivo della Red Bull, proprio in tal senso, sarà quello di ottimizzare il comportamento della RB21 sulle curve più lente e aumentare la stabilità in trazione, due aspetti cruciali su un tracciato tecnico e spesso imprevedibile come quello di San Paolo. In caso di pioggia, infatti, Marko è convinto che il suo pilota di punta possa fare la differenza: “Se dovesse arrivare la pioggia, Max può trasformare la gara”. Un’affermazione che lascia intendere quanta fiducia la squadra riponga nelle capacità del quattro volte campione del mondo, capace in più di un’occasione di emergere nelle condizioni più difficili.


