F1 | GP Belgio, prove libere 1: Verstappen inizia bene, Mercedes soffre il bouncing [RISULTATI]

F1 GP Belgio prove libere 1 – Archiviato il mezzo disastro di Budapest, Max Verstappen ha imposto subito il proprio ritmo nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In un tracciato sulla carta favorevole alle caratteristiche della RB20, il tre volte Campione del Mondo è riuscito a imprimere il proprio ritmo nel confronto con i rivali, ottenendo un best crono di 1’43″372, circa mezzo secondo più rapido della McLaren di Oscar Piastri.

L’olandese, costretto a scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP (ufficiale l’installazione in vettura della quinta unità termica della stagione), si è rivelato estremamente competitivo nel secondo settore, probabilmente grazie ad un set-up più carico dal punto di vista aerodinamico. Una scelta che dovrebbe aiutarlo in caso di pista bagnata e sulla gestione del degrado gomma, aspetto che potrebbe assumere un’importanza specifica nella corsa che andrà in scema domenica.

GP Belgio, Verstappen vola nel secondo settore

Più lontana la MCL38 condotta dall’australiano, comunque bravo a lasciarsi alle spalle la strepitosa Williams di Alexander Albon, autore di intertempi record nel primo e nel terzo settore (vale lo stesso discorso di Verstappen al contrario, ovvero una FW46 più scarica dal punto di vista aerodinamico) e le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Quest’ultimo, però, si è parecchio lamentato del bouncing che ha mostrato la W15 nelle curve veloci, fattore che tra l’altro l’ha portato a chiudere la sessione con qualche minuto d’anticipo. Mercedes, ricordiamo, ha portato in pista diverse novità e bisognerà capire se queste soluzioni, come accaduto con Ferrari a Barcellona, abbiano compromesso l’equilibrio generale della monoposto trovato nell’ultimo mese e mezzo.

Mercedes soffre il bouncing, Ferrari a caccia di riscontri a Spa

Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, finita nella terra di “nessuno” in questa prima sessione di lavoro a Spa-Francorchamps, preceduto da Sergio Perez, Lando Norris e Carlos Sainz. Ferrari, in mattinata, ha provato ad ottimizzare il fondo utilizzato a Budapest e non è ancora chiaro che tipo di scelte verranno portate avanti per il prosieguo del fine settimana.

La sessione di questo pomeriggio, con ogni probabilità, offrirà degli scenari più chiari sul problema del bouncing che tanto sta facendo penare la SF-24 (sempre viva la possibilità di passare dal pacchetto EVO 2 e quello EVO 1). Infine, a completare la top dieci, l’Aston Martin di Lance Stroll.

Appuntamento alle 17.00 di questa sera per la seconda sessione di lavoro sul tracciato di Spa. Attenzione all’incognita pioggia, sempre presente quando si affronta un fine settimana di gara sulle Ardenne.