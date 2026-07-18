F1 GP Belgio | Ferrari, Vasseur: “Sarà una gara lunga e basata sull’energia”

Spa – Francorchamps – I piloti del team Ferrari, capitanato da Fred Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, hanno conquistato rispettivamente la quinta e la sesta posizione al termine delle qualifiche sul tracciato di Spa-Francorchamps, da sempre considerata la vera cattedrale della Formula 1.

Nel confronto diretto tra i due alfieri della Rossa, Charles Leclerc si è dimostrato il più competitivo e incisivo tra i curvoni veloci e i tratti tecnici del circuito belga. Dall’altro lato del garage, Lewis Hamilton è sceso in pista rivolgendo un sentito ringraziamento pubblico ai propri meccanici, capaci di completare una riparazione record sulla sua monoposto in seguito a un brutto fuori pista avvenuto durante la terza sessione di prove libere. Il sette volte campione del mondo inglese non è riuscito a ritrovare la piena totale competitività nel momento decisivo della qualifica, riuscendo a portarsi davanti al compagno di squadra soltanto nel corso della Q1, segmento d’apertura archiviato da Hamilton con il quarto tempo assoluto. A partire dalla Q2, tuttavia, è stato Leclerc a prendere decisamente in mano le redini prestazionali del team, incrementando il ritmo e avvicinandosi sensibilmente ai tempi della pole position, rimasta saldamente nelle mani di un incredibile Kimi Antonelli.

Il caso della bandiera gialla

A interrompere la progressione cronometrica di Leclerc nel momento più importante della Q3 è stata una bandiera gialla esposta proprio nelle battute conclusive della sessione. La segnalazione era chiaramente visibile per il pilota monegasco durante la fase di approccio e inserimento dell’ultima curva prima del traguardo. Si è trattato, tuttavia, di un avvertimento riferito esclusivamente al tratto di pertinenza della corsia dei box, dove era rimasta ferma la Red Bull di Isack Hadjar, e non alla pista principale, dove l’azione della qualifica era ancora in pieno svolgimento.

Il regolamento sportivo in questi frangenti è estremamente severo: in presenza di una bandiera gialla, il pilota ha l’obbligo di rallentare visibilmente per non incorrere in pesanti penalità sulla griglia di partenza. Di conseguenza, il monegasco ha scelto di alzare il piede dall’acceleratore per evitare rischi sanzionatori, compromettendo irrimediabilmente il suo giro cronometrico d’assalto e vedendosi costretto a terminare il sabato pomeriggio in quinta piazza virtuale.

L’episodio ha sollevato forti discussioni a causa della collocazione fisica della segnalazione da parte dei commissari. Nello specifico scenario di Spa-Francorchamps, il commissario di percorso era posizionato immediatamente prima dell’ultima curva, una zona caratterizzata da una bassa velocità di percorrenza e situata direttamente nella linea visiva del pilota impegnato nella traiettoria ideale. A differenza di altri circuiti del calendario, in cui le segnalazioni per la pit-lane vengono collocate in zone d’ombra o nettamente separate dal tracciato principale, la configurazione belga ha tratto in inganno Leclerc, condizionando l’esito del suo ultimo tentativo.

L’analisi del Team Principal Fred Vasseur

Nel post-qualifica, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha analizzato con freddezza la complessità della giornata, valutando i progressi della squadra e le variabili esterne che hanno pesato sul posizionamento finale sulla griglia di partenza della domenica.

“Abbiamo sensazioni un po’ contrastanti oggi. Sapevamo prima del weekend che questo circuito sarebbe stato particolarmente impegnativo per noi, ma nel complesso credo che la nostra prestazione sia stata discreta. Se si considera che Verstappen ha potuto beneficiare della scia e che Charles ha rallentato per la bandiera gialla, perdendo probabilmente una posizione, direi che la nostra sia stata comunque una buona qualifica. Per quanto riguarda Lewis, la squadra ha fatto un lavoro straordinario nel rimettere in pista la sua vettura in tempo dopo il suo incidente. Non è mai la situazione ideale con cui affrontare una qualifica, ma per tutto il weekend ha mostrato un buon livello di prestazione.

“Difficile dire quante posizioni abbia perso Charles, ma bisogna considerare che ci sono distacchi minimi, Russell è davanti di pochi millesimi. Non so cosa sia successo nell’ultima curva, ma ha alzato il pedale e ha perso almeno una posizione, però Norris sarà penalizzato quindi si equilibra tutto. Oggi il marshall è posizionato prima dell’ultima curva, ed è molto vicino alla pista perché è una curva a bassa velocità ed è nella visuale del pilota, in altre piste invece è da un’altra parte. Questo ha danneggiato la visuale di Charles all’ultima curva. Adesso ci concentriamo su noi stessi, sapendo che domani ci aspetta una gara lunga.

La gara di domani si baserà molto sulla ricarica della batteria e la gestione dell’energia della componente ibrida delle power unit 2026. Purtroppo Spa, in questo senso, è quasi violentata da un regolamento che non permette a macchine e piloti di spingere al massimo, tanto che vi è la necessità di scalare una marcia in pieno rettilineo per avere più velocità possibile. Gestire questa situazione sarà quindi fondamentale in ottica gara.

“Dopo la FP3 credo che abbiamo fatto un buon passo avanti e siamo pronti a lottare, perché in gara riusciamo generalmente a esprimerci un po’ meglio – continua il team principal – per tutte le squadre sarà complicato trovare il giusto compromesso nella gestione dell’energia, sia nelle fasi d’attacco che in quelle di difesa. L’erogazione della potenza è importante per portare l’energia in curva, e vediamo che sono molto diverse quelle che utilizzano in Mercedes rispetto a McLaren e Williams”.