F1 GP Bahrain | Ferrari, Hamilton: “Costanti sul passo gara ma avversari molto competitivi”

Prima giornata complicata per Lewis Hamilton, ottavo a fine sessione e distante un secondo dal miglior tempo di Piastri. La Ferrari sembra essere nella lotta con Mercedes e Red Bull, ma ben distante dalla McLaren. La MCL39 infatti pare sia in una categoria a parte, e il sette volte campione del mondo inglese non è ancora nelle migliori condizioni per esprimere tutto il suo potenziale. La monoposto è difficile da guidare, ma con il nuovo fondo sembra aver recuperato qualcosina quantomeno sugli altri due top team che inseguono le papaya.

La prima sessione è stata piuttosto complicata poiché il caldo ha reso difficile trovare grip, e dunque non è stata una sessione particolarmente rappresentativa – ammette Hamilton. Nel secondo turno abbiamo fatto un passo avanti: il giro con le woft sembrava buono, ma sono andato un po’ lungo all’ultima curva e ho perso tempo. I nostri giri in configurazione gara sono stati costanti, ma gli altri sembrano competitivi in tutte le condizioni. Questa notte lavoreremo sodo per cercare di ridurre il gap”.