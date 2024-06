F1 | GP Austria, Verstappen di misura su Norris nella Sprint Qualifying [RISULTATI]

F1 GP Austria Sprint Qualifying – A conferma di quanto emerso questa mattina, Max Verstappen è stato il pilota più veloce nella Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’olandese della Red Bull, sfruttando al massimo le gomme soft montate per l’unico tentativo in SQ3, è riuscito a fermare il cronometro sull’1’04″686, appena 93 millesimi più rapido rispetto alla McLaren di Lando Norris.

Un replay della sfida di Barcellona che quasi certamente animerà la Sprint di domani e la gara vera e propria che andrà in scema domenica. McLaren, ancora una volta protagonista assoluta della sessione, si è classificata anche al terzo posto con Oscar Piastri, seguito da George Russell e Carlos Sainz. L’iberico, con una Ferrari in evidente difficoltà nel terzo settore a causa del bouncing, ha dovuto estrarre il massimo dalla monoposto a propria disposizione, anche se la prestazione in generale non si è rivelata all’altezza delle aspettative.

Leclerc ko e senza tempo in SQ3, Norris-Verstappen sfida di vertice

Qualcosa su cui la squadra dovrà lavorare in vista della gara di dopodomani (i team non potranno toccare i set-up fino a domenica mattina). Sesto Lewis Hamilton, apparso più in difficoltà rispetto alla sessione di questa mattina, mentre Sergio Perez ed Esteban Ocon hanno trovato posto in settima e ottava piazza. Nono Pierre Gasly, mentre Charles Leclerc non è riuscito a fare meglio – senza tempo – della decima posizione. Il monegasco, uscendo dalla corsia box per l’ultimo tentativo in SQ3, ha accusato una problematica tecnica che l’ha portato a fermarsi per qualche secondo in pit lane a circa due mibtui e mezzo dalla bandiera a scacchi.

Secondi preziosi che non gli hanno permesso di ottenere un crono nell’ultima e decisiva manches di qualifica (il pilota della Ferrari ha preso “bandiera” con tre secondi di ritardo). Un epilogo amaro che non ha soddisfatto, ovviamente, il portacolori della Rossa. Appuntamento alle 12.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza della gara breve di questo fine settimana al Red Bull Ring.

