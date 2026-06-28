F1 GP Austria | Verstappen: “Arrivare secondi così vicini alla vittoria è estremamente positivo”

Max Verstappen ritrova il sorriso e riporta la Red Bull sul podio nel Gran Premio d’Austria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Sul circuito di casa della scuderia di Milton Keynes, il quattro volte campione del mondo ha conquistato un prezioso secondo posto, chiudendo alle spalle del vincitore George Russell al termine di una gara combattuta e ricca di spunti positivi.

Per il pilota olandese si tratta del secondo podio stagionale dopo il terzo posto ottenuto a Montreal a fine maggio, un risultato che conferma i segnali di crescita mostrati dalla Red Bull nelle ultime settimane. Il team austriaco ha infatti introdotto importanti aggiornamenti tecnici sulla RB26, modifiche che sembrano aver dato i frutti sperati, permettendo a Verstappen di lottare nuovamente nelle posizioni di vertice.

La gara dell’olandese è stata costruita con grande intelligenza. Dopo una buona partenza e varie battaglie a suon di sorpassi e controsoropassi con la Ferrari di Lewis Hamilton nella prima parte di gara, Verstappen ha gestito con la consueta precisione, mantenendosi costantemente nelle posizioni di testa. Per buona parte della corsa la RB26 ha mostrato un ottimo bilanciamento e una competitività che mancava da diverse gare, alimentando anche la speranza di poter infastidire fino alla fine la Mercedes di George Russell con l’inglese che è passato per primo sotto la bandiera a scacchi con circa 1″6 di vantaggio sull’olandese.

Verstappen ha conquistato un risultato estremamente importante sia per la classifica sia per il morale dell’intero team.

Al termine della gara Verstappen ha espresso soddisfazione per quanto mostrato dalla squadra nel weekend austriaco: “Per noi è stata un’ottima gara. I primi giri sono stati piuttosto divertenti, dopodiché ho cercato di gestire le gomme e onestamente penso che la macchina fosse in un’ottima finestra per metà gara. Successivamente abbiamo avuto qualche piccolo problema che mi ha impedito di mantenere un buon ritmo. Arrivare secondi così vicini alla vittoria è comunque estremamente positivo e sono molto contento del risultato.”

L’olandese ha poi rassicurato anche sulle sue condizioni fisiche dopo l’incidente avvenuto nelle qualifiche del sabato. Nelle battute finali della sessione, protagonista fino a quel momento di una grande prestazione, Verstappen era finito contro le barriere nella fase conclusiva del Q3, facendo temere possibili conseguenze in vista della gara.

Fortunatamente il problema si è rivelato di lieve entità: “Ho colpito il ginocchio, ma non è stato nulla di particolare. Oggi stavo già bene.”

Il secondo posto ottenuto al Red Bull Ring rappresenta un’iniezione di fiducia importante per Verstappen e per la Red Bull. Gli aggiornamenti introdotti sembrano aver migliorato sensibilmente le prestazioni della RB26 e, se confermati anche nei prossimi appuntamenti del campionato, potrebbero consentire alla squadra di tornare stabilmente nella lotta per le vittorie. Dopo settimane complicate, il weekend austriaco potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione del team di casa.