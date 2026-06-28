F1 GP Austria | Russell: “Voglio godermi questa vittoria, ora non vedo l’ora di correre a Silverstone”

Weekend perfetto per George Russell al Red Bull Ring. Il pilota britannico della Mercedes, dopo un inizio di stagione in cui – fatta eccezione per i Gran Premi di Australia e Spagna – aveva spesso ceduto il passo al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, è tornato protagonista in Austria, chiudendo davanti all’altra Freccia d’Argento sul circuito della Stiria.

Dopo la pole position conquistata sabato, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Russell ha completato l’opera con una gara impeccabile. Il britannico ha mantenuto il comando senza particolari difficoltà, gestendo con lucidità anche la pressione esercitata dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha chiuso sul podio nella gara di casa della scuderia di Milton Keynes.

Per Russell si tratta della seconda vittoria stagionale, la prima dal successo ottenuto nel Gran Premio inaugurale in Australia. Un risultato che, complice anche una giornata complicata per la Ferrari e per Lewis Hamilton, soltanto quinto dopo il trionfo di Barcellona, permette al pilota Mercedes di risalire al secondo posto nel Mondiale Piloti, alle spalle del compagno di squadra Antonelli.

Al termine della gara Russell ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sì, sono felice di tornare sul gradino più alto del podio. È passato un po’ di tempo e voglio godermi davvero questa vittoria. Insieme al team ci siamo rimessi in carreggiata dopo un periodo difficile. Max e la Red Bull sono stati incredibilmente veloci durante tutto il weekend, quindi faccio loro i complimenti. Oggi è stata una bella gara e non vedo l’ora di brindare con lo champagne.”

Il britannico ha poi raccontato la gestione della corsa, resa complicata dal ritmo degli avversari: “Ho dovuto spingere praticamente in ogni giro. Quando sei costretto a guidare sempre al limite può capitare qualche piccolo errore. Considerando quanto fossero veloci quelli alle mie spalle, e anche il ritmo mostrato da Kimi, siamo rientrati ai box leggermente in anticipo e questo ha reso il secondo stint piuttosto lungo. Però il team ha scelto il momento giusto per la sosta e la strategia ha funzionato perfettamente.”

Grazie ai 10 punti recuperati su Antonelli, Russell ha ridotto il distacco in classifica generale a 40 lunghezze. Un risultato che restituisce fiducia al pilota Mercedes in vista del prossimo appuntamento: “Le gare difficili ti mettono alla prova anche dal punto di vista mentale. Gli ultimi due weekend sono stati importanti per ricordarmi che posso ancora lottare per questi risultati. Abbiamo avuto un ottimo passo su una pista che, probabilmente, non si adatta nemmeno perfettamente al mio stile di guida. Adesso non vedo l’ora di arrivare a Silverstone, davanti ai tifosi di casa: sono sicuro che sarà un fine settimana speciale”.