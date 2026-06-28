F1 GP Austria | Antonelli: “Da parte mia c’è parecchio da migliorare, ma abbiamo minimizzato i danni”

La Mercedes saluta l’Austria con un risultato importante nell’ottavo appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula 1, conquistando un doppio podio firmato dal vincitore George Russell e da Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese era chiamato al riscatto dopo il ritiro avvenuto due settimane fa a Barcellona, al Montmeló, dove si era interrotta la sua striscia di cinque successi consecutivi, ma questa volta ha risposto presente conquistando un solido terzo posto alle spalle del compagno di squadra Russell, trionfatore della corsa tra i saliscendi della Stiria, e del quattro volte campione del mondo Max Verstappen su Red Bull.

Il giovane italiano ha però dovuto affrontare una prima metà di corsa complicata, condizionata da problemi ai freni e da alcune imprecisioni che gli hanno fatto perdere tempo prezioso, ma nonostante tutto è riuscito a mantenere la calma e a recuperare competitività giro dopo giro.

Nella seconda parte della gara Antonelli ha cambiato passo, tornando su un ritmo molto competitivo e avvicinandosi anche a Verstappen, chiudendo a pochi decimi dall’olandese. “Nei primi giri non ho guidato bene, ho commesso troppi errori – ha affermato Kimi a fine GP – Nel primo stint con le medie ho perso diversi secondi per le mie sbavature e ho faticato anche con i freni, poi dopo il cambio gomme ho resettato tutto e il passo era davvero molto forte. È stato un peccato essere entrato nella festa (battaglia al vertice) un po’ troppo tardi”, ha spiegato Antonelli.

Nel finale il bolognese ha anche accarezzato l’idea di un risultato ancora migliore, ma il tempo non è stato sufficiente per tentare l’attacco decisivo: “Con tre o quattro giri in più sarebbe stato molto divertente per me. Congratulazioni a George e a Max che hanno avuto un weekend grandioso. Da parte mia c’è parecchio da migliorare, ma abbiamo minimizzato i danni”, ha concluso il pilota Mercedes.

Il weekend austriaco conferma la competitività della Mercedes, capace di piazzare entrambi i piloti sul podio e di mettere pressione ai rivali, mentre per Antonelli resta la soddisfazione del podio e della leadership del Mondiale che lo vede mantenere un ottimo vantaggio di 40 punti su Russell.