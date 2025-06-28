F1 GP Austria | Red Bull, Verstappen è settimo: “Vettura inguidabile”

Spielberg – Qualifica disastrosa per Max Verstappen al Red Bull Ring. Il campione del mondo olandese è costretto ad accontentarsi della settima casella in griglia.

Un risultato di molto al di sotto delle aspettative, anche se Max ha continuamente lamentato, durante tutto il corso della qualifica, di non avere aderenza né nelle curve lente, né in quelle veloci, per una vettura complessivamente “inguidabile”. L’olandese è anche costretto a tentare di passare il taglio con gomma nuova – cosa insolita per lui – in un weekend dove la prima fila sembra più che mai lontana. La bandiera gialla alla fine – causata da Pierre Gasly – lo costringe ad abortire il giro, ma per Max il distacco sarebbe stato comunque troppo grande per essere davanti. Certo è che davanti a lui, in griglia, ci sarà il suo ex compagno di squadra Liam Lawson sulla Racing Bulls.

Verstappen: “Giro abortito, ma non sarebbe comunque cambiato nulla”

“Finora questo weekend non è stato dei più semplici. Le FP3 di stamattina sono state più positive rispetto alla qualifica, ma eravamo comunque lontani dal passo giusto e le condizioni più calde non ci hanno aiutato. Il bilanciamento della vettura non era a posto e una volta che lo senti in pista, c’è poco da fare, ed è stato lo stesso con il grip: era difficile capire se spingere o meno. Pierre è andato in testacoda, ha causato una bandiera gialla e questo di certo non ci ha aiutato, perché ho dovuto abortire il giro. Anche se l’avessi completato, mi avrebbe portato solo in P3 o P4, comunque cinque o sei decimi dalla pole. Non è questo il mio obiettivo: voglio esserci io in pole. Non credo sarà facile là fuori domani, ma analizzeremo tutto dopo la qualifica per darci la migliore chance possibile in gara”.