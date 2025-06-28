F1 GP Austria | Ferrari, Hamilton è quarto: “La gara? Non dico nulla, pensiamo a lavorare”

Spielberg – Lewis Hamilton conquista la seconda fila al Red Bull Ring, per quella che è la migliore qualifica dell’anno per la Ferrari.

Il campione del mondo – già quarto a Monaco – sembra avere un mood totalmente diverso al termine del Q3, segno che qualcosa sta cambiando nel box della rossa. Nonostante le polemiche sul futuro del team principal Fred Vasseur, la squadra prepara la qualifica nei minimi dettagli, evitando errori dettati dal nervosismo e portando i due piloti con due set gomme a disposizione in Q3. Il nuovo fondo, tanto richiesto da Hamilton e Leclerc, sta funzionando: c’è speranza, nel tono del campione del mondo, che intravede la luce dopo una serie di weekend difficili. Il sovrasterzo in curva sei lo blocca in seconda fila, ma per Hamilton la sua Ferrari avrebbe potuto essere davanti, forse anche davanti al compagno di squadra. Ora, l’obiettivo per Lewis è riportare la rossa al secondo posto nel campionato costruttori.

Hamilton: “La squadra è stata fantastica. La gara? Non voglio dire nulla”

“Vediamo quando saremo competitivi in gara prima di parlare. Ho fatto un gran bel giro, poi ho avuto sovrasterzo in curva sei: avrei potuto portare a casa il secondo posto – rivela Lewis – da parte mia devo innanzitutto devo ringraziare tutti a Maranello per aver costruito questo fondo, era quello che avremmo voluto da tanto tempo e ci ha aiutato ad essere in questa posizione. Dal lato operativo abbiamo fatto un lavoro fantastico: sulle tempistiche, per essere scesi in pista nella posizione giusta, fuori dal traffico. Sono stato calmo e siamo riusciti a fare un bel lavoro anche con l’assetto, sono molto felice oggi della vettura.

“Il modo in cui tutto è stato eseguito è stato perfetto: abbiamo fatto un giro in più, siamo entrati in Q3 con due soft, non era mai successo quest’anno. Dobbiamo ancora ottimizzare il tutto per trovare più performance ed essere più vicini a quelli davanti e fare la pole. Nulla è impossibile se continuiamo a spingere. Per domani non voglio dire nulla: voglio pensare a lavorare. Penso che se riusciremo a fare tanti bei punti, io e Charles, potremmo tornare al secondo posto nel costruttori: sarebbe un bel risultato”.

5/5 - (1 vote)