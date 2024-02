McLaren, Norris fiducioso in vista del Bahrein

Giovane lo è ancora, ma Lando Norris ormai è anche un pilota esperto, che si affaccia alla sua sesta stagione in Formula 1, tutte disputate al volante della McLaren, naturalmente. Dopo un ottimo 2023, dove sono arrivati tanti podi, in cuor suo il pilota britannico spera di poter conquistare la prima vittoria in massima categoria. Dopo tanti anni quello di Norris è un digiuno che inizia a pesare, ed è un tabù da sfatare. In vista del primo appuntamento stagionale il pilota si è detto fiducioso, molto soddisfatto per il lavoro svolto con la MCL38 durante i test.

“Finalmente siamo alla prima gara. Non vedo l’ora di iniziare la mia sesta stagione in F1 con la McLaren – le parole di Norris in vista del GP Bahrein -. Il 2023 lo abbiamo concluso alla grande, speriamo di mantenere lo stesso slancio. E’ stato fantastico tornare al volante la scorsa settimana durante i test. Le prove con la MCL38 sono andate piuttosto bene, abbiamo imparato tanto, quando la vettura è nuova c’è sempre molto lavoro. Ringrazio il team per il grande lavoro svolto, siamo pronti!”.

