F1 | Ferrari, Vettel sulle polemiche post Monza: “Tattiche Mercedes? Nessuna sorpresa” [VIDEO]

Nell’evento stampa organizzato dalla Ferrari all’interno del paddock di Marina Bay, Sebastian Vettel ha espresso un proprio parere sulle tattiche attuate da Mercedes durante l’ultimo GP d’Italia, sottolineando come la Scuderia campione del mondo abbia già applicato altre volte manovre di quel tipo (basti pensare alla corsa ungherese di luglio.ndr).

Il tedesco della Scuderia di Maranello, proprio in tal senso, ha precisato come ogni squadra sia libera di gestire i propri piloti come meglio crede, soprattutto in una situazione di equilibrio come quella di quest’anno.