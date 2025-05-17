F1 | Ferrari, Vasseur sulle difficoltà di Hamilton: “Questa situazione rende più difficile l’adattamento”

Quello che ha visto finora protagonista Lewis Hamilton è stato un difficile avvio di stagione, nel campionato che ne ha segnato l’esordio con la tuta del Cavallino. Il sette volte campione del mondo ha riscontrato importanti criticità al volante della Rossa, con gli unici lampi rappresentanti dalla pole e vittoria nella Sprint Race di Shanghai e dal piazzamento a podio in quella di Miami.

Discutendo dello scorso feeling tra la Rossa ed Hamilton, Frederic Vasseur ha sottolineato come le difficoltà dell’inglese siano state amplificate da una vettura che non sta dando i riscontri che ci si attendeva questo inverno. Una situazione che inevitabilmente ha inciso sull’adattamento e sui risultati finora ottenuti dall’ex driver della Mercedes.

“La macchina non è al livello che ci aspettavamo – ha dichiarato Vasseur, intervistato da Sky Sports F1 – Se si fa un confronto con l’anno scorso, ad esempio, significa che non siamo in una situazione ideale. E credo che in questa situazione sia ancora più difficile per un nuovo pilota adattarsi alla vettura”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Penso che se stai voli e vinci in ogni singolo weekend, sia molto più facile per loro adattarsi alla squadra”.

Il team principal del Cavallino, completando la propria disamina, ha detto: “Ma direi che finché la collaborazione è positiva e costruttiva, anche se non è produttiva ogni fine settimana a livello di risultati, ne stiamo migliorando la comprensione reciproca, non solo con il sottoscritto ma anche con la parte tecnica. Penso che si stia andando nella giusta direzione e sono abbastanza fiducioso per il futuro”.