F1 | Hamilton: “Nessun giudizio nel breve periodo, ma alla fine della mia esperienza in Ferrari”

Lewis Hamilton non si dà per vinto. L’inglese, nonostante le criticità riscontrate nelle prime gare al volante della Ferrari, ritiene che per effettuare un giudizio completato nella sua esperienza con il Cavallino bisognerà aspettarne la fine. Troppo prematuro, secondo il parere del sette volte campione del mondo, bollare come negativa la sua venuta a Maranello dopo solamente qualche mese.

Lo stesso Hamilton, discutendo del trittico di appuntamenti consecutivi, inaugurato in questo weekend con il GP di Imola per poi proseguire a Montecarlo e Barcellona, ha ammesso che continuerà a conservare positività qualora i risultati dovessero essere al di sotto delle aspettative nelle prossime gare.

“Se dovessimo disputare tre gare negative, le speranze resterebbero ancora vive – ha dichiarato Hamilton, citato da skysports.com – Non credo che sarà così, ma sto solo dicendo che non si può pensare solamente a una gara”.

Il driver della Rossa ha poi aggiunto: “Personalmente non giudico il nostro successo da un breve periodo di gare, mezza stagione o una stagione. Parliamone alla fine della mia esperienza qui alla Ferrari, alla fine di alcuni anni qui alla Ferrari, allora parliamo di quello che abbiamo fatto. A quel punto potremo guardarci indietro e dire se abbiamo avuto successo o meno”.

Hamilton, completando il proprio pensiero, ha detto: “Questi mesi sono preziosi verso il nostro obiettivo, questo è quanto”.