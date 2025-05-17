Formula 1Ferrari

F1 | Hamilton: “Nessun giudizio nel breve periodo, ma alla fine della mia esperienza in Ferrari”

L'inglese ha discusso delle difficoltà finora riscontrate in rosso

di Piero Ladisa17 Maggio, 2025
F1 | Hamilton: “Nessun giudizio nel breve periodo, ma alla fine della mia esperienza in Ferrari”

Lewis Hamilton non si dà per vinto. L’inglese, nonostante le criticità riscontrate nelle prime gare al volante della Ferrari, ritiene che per effettuare un giudizio completato nella sua esperienza con il Cavallino bisognerà aspettarne la fine. Troppo prematuro, secondo il parere del sette volte campione del mondo, bollare come negativa la sua venuta a Maranello dopo solamente qualche mese.

Lo stesso Hamilton, discutendo del trittico di appuntamenti consecutivi, inaugurato in questo weekend con il GP di Imola per poi proseguire a Montecarlo e Barcellona, ha ammesso che continuerà a conservare positività qualora i risultati dovessero essere al di sotto delle aspettative nelle prossime gare.

“Se dovessimo disputare tre gare negative, le speranze resterebbero ancora vive – ha dichiarato Hamilton, citato da skysports.com – Non credo che sarà così, ma sto solo dicendo che non si può pensare solamente a una gara”.

Il driver della Rossa ha poi aggiunto: “Personalmente non giudico il nostro successo da un breve periodo di gare, mezza stagione o una stagione. Parliamone alla fine della mia esperienza qui alla Ferrari, alla fine di alcuni anni qui alla Ferrari, allora parliamo di quello che abbiamo fatto. A quel punto potremo guardarci indietro e dire se abbiamo avuto successo o meno”.

Hamilton, completando il proprio pensiero, ha detto: “Questi mesi sono preziosi verso il nostro obiettivo, questo è quanto”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Ferrari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Olanda

Venerdi 29 agosto

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Sabato 30 agosto

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 31 agosto

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.259 Km | 72 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica562https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica233https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica57https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica361https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica188https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica2https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica223