Formula 1 | Ricciardo crede ancora in una conferma in Racing Bulls per il 2025

Formula 1 Ricciardo Racing Bulls – In attesa di comprendere quali decisioni prenderà Helmut Marko per la stagione 2025, Daniel Ricciardo continua a credere in una possibile conferma con Racing Bulls nonostante i numerosi alti e bassi di questo campionato.

Intervistato dalla stampa britannica, l’australiano non ha nascosto i propri obiettivi a medio e lungo termine, sottolineando che il suo attuale focus è totalmente rivolto alla conferma in squadra per il prossimo anno. L’ex pilota di Renault e McLaren è determinato a migliorare le proprie prestazioni e a convincere la squadra a garantirgli un sedile per il mondiale che inizierà il prossimo marzo. Uno scenario che, al momento, appare complicato, anche considerando la rapida ascesa di Liam Lawson, ma il trentatreenne di Perth è deciso a inseguire questo obiettivo con tutto se stesso.

Ricciardo e la conferma in Racing Bulls per il 2025

“Le prestazioni sono la mia priorità e se riesco a fare ciò di cui sono capace, credo che mi metterò in una buona posizione per restare all’interno del team nella prossima stagione. Devo solo rimanere concentrato su questo. Liam ha fatto un ottimo lavoro e penso che meriti un posto in griglia; è un pilota di talento. Cosa questo significhi per me è ancora incerto, ma se continuo a fare bene, sono fiducioso che troveranno un posto per me. Da Montreal in poi, penso di aver superato le aspettative in termini di risultati, e devo continuare su questa strada”.

