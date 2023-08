F1 | Ocon salva la prima metà di stagione dell’Alpine

Esteban Ocon non intende cestinare la prima parte di stagione dell’Alpine, nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi appuntamenti dalla squadra francese alle prese con un profondo restyling manageriale dopo gli addi di Otmar Szafnauer e Alan Parmane. Ocon infatti ha ammesso come in varie circostanze l’Alpine abbia disputato weekend positivi che l’hanno portato a lottare per le posizioni nobili della classifica, come avvenuto a Monaco dove l’ex pilota della Force India ha ottenuto il gradino più basso del podio.

“Se dovremmo pensare alla prossima stagione? È facile dirlo adesso – ha ammesso Ocon – Abbiamo lavorato molto duramente. Anche se non abbiamo disputato le nostre due gare migliori. Quando abbiamo apportato buoni aggiornamenti alla macchina abbiamo lottato vicino alla Top 5. Abbiamo avuto un paio di qualifiche in cui ci siamo piazzati molto bene tra i primi dieci. Sono salito sul podio a Monaco. Ci siamo qualificati tra i primi cinque a Barcellona e in Canada ero sesto. Solo recentemente non è andata per il verso giusto. Altre squadre sono migliorate più di noi. Questo mostra quanto sia stretto il campo, portare qualche novità nella gara successiva può cambiare le cose”.

Ocon, continuando con la propria analisi, ha detto: “L’abbiamo visto con la McLaren, non sto dicendo che porteremo un aggiornamento. Ma stiamo mantenendo la concentrazione su noi stessi, cercando di fare il meglio che possiamo e si spera di tornare in zona punti”.