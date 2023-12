Formula 1 | Sainz ribadisce il proprio impegno a lungo termine con la Ferrari

Formula 1 Ferrari Sainz – In un’intervista rilasciata alle colonne di DANZ Espana, Carlos Sainz ha ribadito il proprio impegno a lungo termine con la Ferrari, precisando come lui e la squadra lavorino duramente – ogni giorno – per raggiungere il toto ambito titolo mondiale che manca dalle parti di Maranello dal lontano 2007. Lo spagnolo, proprio in tal senso, ritiene di trovarsi al posto giusto e al momento giusto, visto che in factory si sta cercando di fare il massimo per ottenere questo obiettivo già a partire dal prossimo campionato.

Sainz e la dichiarazione d’amore alla Ferrari

“Sono molto felice in Ferrari e voglio continuare a far parte di questo team. Onestamente non ho una data di scadenza e spero di avere molti, molti anni ancora davanti. Voglio viverli con il colore rosso addosso. Lavoro per diventare campione del mondo e riuscirci con la Ferrari sarebbe perfetto. E’ un obiettivo che voglio inseguire già a partire dal prossimo campionato, anche perchè come squadra ne abbiamo tutte le capacità. Sono nel posto migliore per laurearmi campione, non ho dubbi su questo. Finché non sei dentro la Ferrari, non puoi capire cos’è. Praticamente corri per un intero Paese. Lavoro duramente in pista e mi alleno per essere campione del mondo con la Ferrari”.

La situazione contrattuale dello spagnolo

Sainz, ricordiamo, corre in Ferrari dal 2021 e al momento possiede un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione. Una condizione che lo sta spingendo, insieme al management, a trovare una soluzione per il prossimo triennio. Voci di corridoio parlano di un forte interesse da parte di McLaren ed Aston Martin, ma l’intenzione dell’iberico è quella di continuare a lavorare con la Rossa sempre al fianco di Charles Leclerc.