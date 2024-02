F1 | Ferrari, svelate le tute di Leclerc e Sainz per la stagione 2024

Manca sempre meno al 13 febbraio, giornata nella quale la Ferrari toglierà i veli alla monoposto con cui prenderà parte alla stagione 2024 di Formula 1 al via il prossimo 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain.

Nel frattempo, dopo la messa in moto della vettura avvenuta negli scorsi giorni, gli account social della squadra del Cavallino hanno ospitato le prime immagini delle tute che Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno a partire dalle prossime settimane. Scomparso il nero, che aveva caratterizzato le ultime stagioni, insieme all’immancabile rosso torna il bianco ed è presente anche il giallo. Quest’ultimo aveva trovato spazio nel weekend di Monza del settembre 2023, con il quale la Ferrari aveva voluto il proprio DNA sportivo ma anche la storica vittoria a Le Mans con la 499P.

As you all asked nicely, here’s some more pics 😉

What do you think, Tifosi? 👀 pic.twitter.com/Ye8mTQ8X64

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 10, 2024