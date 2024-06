F1 | Il solito Alonso: “Italia – Spagna? Vinciamo noi 21 a 3”

Il weekend del Gran Premio di Spagna inizia in pieno Europeo 2024. In Germania infatti, da quasi una settimana sono in corso i campionati continentali di calcio, e questa sera scenderanno in campo l’Italia, la nostra Nazionale,contro proprio le Furie Rosse spagnole nella seconda partita del girone, entrambe a quota tre punti dopo aver battuto rispettivamente Albania e Croazia all’esordio. Nel paddock di Barcellona, questa sera, in diverse hospitality si tiferà per l’una o per l’altra squadra, e crediamo che in Ferrari ci sarà del sano sfottò vista la presenza di Carlos Sainz.

Il madrileno ha pronosticato con un 2-1 in favore degli iberici la partita di stasera. Più largo, come suo solito, Fernando Alonso, il quale ha risposto in conferenza stampa alla domanda di un collega: “Anche io come Carlos penso che vinceremo noi, ti dico 21-3″, tra le risate dei giornalisti presenti. Caro Fernando, magari la Spagna riuscirà a spuntarla, ci sta, ma non esagerare, su.