F1 | Coronel: “Ferrari può vincere il titolo solo con Verstappen, non con Hamilton”

Tra le grandi novità che caratterizzeranno la prossima stagione di Formula 1 figura il colpo del secolo, ovvero il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. L’inglese, che in queste ultime gare in Mercedes si è tolto importanti soddisfazioni coincise con le vittorie ottenute a Silverstone e a Spa dopo le difficoltà riscontrate ad inizio anno, ha deciso di accettare una sfida prestigiosa che lo vedrà vestirsi di rosso a 40 anni dividendo il box del Cavallino con Charles Leclerc.

Discutendo della scelta Ferrari di ingaggiare Hamilton, il pilota olandese Tom Coronel ha affermato che dal suo punto di vista il sette volte campione rappresenti una scelta di ripiego da parte di Maranello che avrebbe preferito puntare su Max Verstappen per poter riportare il titolo a Maranello. Ricordiamo che in Ferrari il campionato piloti manca in bacheca dal lontano 2007, l’ultimo a riuscirci è stato Kimi Raikkonen.

“Lewis Hamilton è e rimane un pilota di punta, che potrebbe vincere inaspettatamente un titolo mondiale. E glielo augurerei di cuore – ha scritto Coronel sulle colonne del sito olandese Formule1.nl – Recentemente ha vinto in Belgio e prima ancora a Silverstone, per la nona volta. È andato tutto bene, ce l’ha fatta. Non vedo l’ora che Lewis arrivi alla Ferrari”.

Il pilota olandese, continuando a discutere dell’attuale alfiere in forza alla Mercedes, ha aggiunto: “Si vede che Lewis sta già dicendo addio alla Mercedes e viceversa. Penso che sia stato un colpo da maestro da parte della Ferrari prenderlo, ma ovviamente avrebbero preferito Max. La Ferrari può diventare campione del mondo solo con Max, non ci riuscirà con Hamilton”.

Coronel, completando il proprio pensiero, ha detto: “È la seconda scelta, ma è meglio la seconda che la terza. Sapete che Hamilton si prepara all’addio, perché dopo la Ferrari si ritirerà. Il rosso Ferrari è un sogno proibito per ogni pilota, ma puoi scommettere che si sveglierà sudato alcune volte durante l’anno prossimo. Perché correrà dietro alla Mercedes con la sua Ferrari rossa”.