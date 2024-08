F1 | Ferrari, John Elkann: “Ora in Formula 1 c’è vera competizione”

Quella che è andata in archivio, con l’appuntamento di Spa di fine luglio, è stata una prima parte di stagione dove ha regnato l’incertezza al vertice rispetto al marcato dominio mostrato dalla Red Bull nello scorso campionato. La scuderia di MIlton Keynes non è stata infatti l’ultima scuderia a rubata la scena la scena in pista, ma accanto alla squadra anglo-austriaca ci sono state McLaren, Mercedes e Ferrari che si sono alternate sul gradino più alto del podio.

Una situazione, come ha sottolineato il presidente della Ferrari John Elkann, che ha portato la Formula 1 ad essere animata da quella competizione che gli appassionati chiedevano dopo il precedente campionato monotematico.

“In Formula 1 ora c’è vera competizione, con 4 scuderie molto vicine: Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes – ha dichiarato Elkann, intervistato dal Corriere dello Sport – È importante andare sempre al massimo del potenziale: chi ha più esperienza ha più regolarità come dimostra Hamilton e anche lo stesso Alonso. E la regolarità conta”.