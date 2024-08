F1 | Szafnauer: “Chi prende Newey fa un colpo importante in ottica 2026”

F1 Szafnauer Newey – Nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube di James Allen, Otmar Szafnauer ha affrontato l’argomento relativo ad Adrian Newey, evidenziando come il tecnico inglese farà la fortuna della squadra che riuscirà ad assicurarsi i suoi servizi a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Secondo l’ex Team Principal della Alpine, il classe ’58 nativo di Colchester è uno dei pochi tecnici presenti all’interno dell’ambiente della Formula 1 in grado realmente di fare la differenza sul piano delle idee e della fantasia, aspetti che si riveleranno ovviamente dei plus importanti in ottica 2026, quando il Circus affronterà una rivoluzione tecnica e aerodinamica a 360 gradi.

L’accordo Newey-Aston Martin

Newey, ricordiamo, non ha ancora ufficializzato il proprio futuro in Formula 1, ma voci sempre più forti parlano di un accordo pressoché fatto con Aston Martin, pronta a fare follie pur di portare l’ex consulente della Red Bull all’interno dello stabilimento di Silverstone. Lawrence Stroll avrebbe messo sul piatto non solo un accordo quadriennale da 100 milioni, ma anche risorse e investimenti sul piano tecnico e tecnologico, grazie anche alla collaborazione con Honda e Aramco. Ingredienti di un certo spessore che, uniti al potere decisionale garantito dal manager canadese, avrebbero spinto il britannico a rifiutare la corte di Ferrari, McLaren e Williams.

Szafnauer e il futuro di Newey

“Inizierà a lavorare ad aprile del prossimo anno, quando la maggior parte dei team avrà già iniziato a studiare l’aerodinamica per il 2026. Tuttavia, Adrian ha sempre svolto un lavoro eccezionale. Ogni volta che c’è stata una modifica regolamentare importante, ha scelto di non partecipare alle riunioni in cui venivano discusse le regole, preferendo leggerle senza conoscere le ragioni dietro certe decisioni, così da avere la mente libera per trovare scappatoie.

Ogni team cerca di mantenere un equilibrio interno stabile. Oggi parliamo di circa un migliaio di persone che lavorano per una squadra di F1, quindi non si può fare affidamento totale su una sola persona. Se un singolo elemento crea disturbo al team, non vale la pena prenderlo, indipendentemente dalla sua bravura. Ma quando si tratta di Adrian Newey, data la sua reputazione e metodologia di lavoro, ogni squadra lo accoglierebbe a braccia aperte.

Ho lavorato con persone che sono state al suo fianco: lui fornisce una direzione generale, occupandosi anche dei dettagli della vettura, ma lascia le aree non di sua competenza agli altri. Per questo, ritengo che il suo inserimento non darebbe problemi né in Ferrari, né in Aston Martin, né alla McLaren. Dove andrà, non lo so, ma c’è anche una quarta opzione: andare in barca..”