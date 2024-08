Formula 1 | Aston Martin, bocche cucite sull’arrivo di Newey dal 2025

F1 Aston Martin Newey – Nonostante la clamorosa indiscrezione lanciata ieri da Autosprint e dal Corriere dello Sport, Aston Martin ha preferito mantenere il silenzio riguardo a un possibile arrivo di Adrian Newey nella squadra a partire dalla stagione 2025.

Intercettato da PlanetF1, un rappresentante del team ha evitato di focalizzarsi sull’argomento, sottolineando invece come lo staff di Lawrence Stroll stia effettuando investimenti che, nel medio e lungo periodo, dovrebbero garantire alla compagine inglese una struttura tecnica solida e competitiva. Questo lavoro a 360° sta attirando vari profili di rilievo alla scuderia, attualmente diretta da Mike Krack.

Aston Martin, ricordiamo, avrebbe vinto la rincorsa al “guru” dell’aerodinamica, il cui arrivo dovrebbe essere ufficializzato ai primi di settembre, o non appena terminato il gentlemen agreement con la Red Bull. Newey firmerà un accordo da circa 100 milioni per quattro stagioni, diventando una figura cardine all’interno della factory di Silverstone.

Aston Martin, nessuna comunicazione sull’arrivo di Newey

“Il progetto Aston Martin è indubbiamente affascinante grazie alla visione di Lawrence Stroll. È stato recentemente inaugurato un campus tecnologico all’avanguardia, e il team può contare su partner di primo livello come Honda e Aramco. Numerosi profili di figure importanti sono associati ad Aston Martin in vari settori della scuderia, ma al momento non abbiamo annunci da fare.”