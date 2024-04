F1 | Ferrari-Hamilton, Vettel: “Lewis all’inizio avrà difficoltà”

Il 2025 regalerà al mondo della Formula 1 il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Lo scorso 1 febbraio è stato ufficializzato quello che può essere considerato il colpo del secondo per quel che riguarda il mercato piloti lato Circus, con la scuderia del Cavallino che ha annunciato la volontà di non rinnovare il contratto a Carlos Sainz (in scadenza a fine 2024, ndr) per puntare sul sette volte campione del mondo in forza alla Mercedes.

Discutendo della prossima destinazione di Hamilton, che ha iniziato in salita la sua ultima stagione con la scuderia della Stella, Sebastian Vettel ha sottolineato che dal suo punto di vista l’inglese troverà difficoltà soprattutto all’inizio in quanto dovrà abituarsi ad un nuovo ambiente.

“Lewis Hamilton è lì da molto tempo, ha molta esperienza e nella sua carriera ha vinto più di qualsiasi altro pilota di Formula 1 – ha dichiarato Vettel, intervistato da Sky Germany – Ce la farà, ma il passaggio ad un’altra nuova squadra è sempre difficile, soprattutto all’inizio”.

Il tedesco, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Molti volti familiari che conoscevamo da tanti anni se ne sono andati. Devi abituarti al nuovo ambiente, ma lui sarà in grado di farcela”.