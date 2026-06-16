F1 | Domenicali su Alonso: “Spero che possa correre per altri 50 anni!”

Le difficoltà di Fernando Alonso non passano inosservate nel paddock della Formula 1. Dopo un deludente Gran Premio di Barcellona, concluso con un ritiro per un problema alla batteria dopo una qualifica nelle ultime posizioni, il due volte campione del mondo, ha ricevuto il sostegno di Stefano Domenicali. Il CEO della Formula 1, intervistato dal quotidiano spagnolo AS, ha espresso tutta la sua stima nei confronti del pilota dell’Aston Martin, finito recentemente al centro di diverse indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero addirittura in Alpine a partire dal 2027, in un possibile ricongiungimento con Flavio Briatore.

“Spero che Fernando possa restare qui per altri 50 anni, anche se probabilmente lui non sarà d’accordo”, ha scherzato Domenicali, che conosce bene Alonso avendo condiviso con lui gli anni trascorsi in Ferrari.

Al di là della battuta, il manager italiano ha sottolineato come il valore dello spagnolo resti immutato nonostante le difficoltà tecniche vissute dall’Aston Martin.

“Mi dispiace per lui perché ho un enorme rispetto nei suoi confronti e so quanto sia straordinario. Ma conosco anche la sua capacità di reagire alle avversità. Se avrà una vettura competitiva, potrà ancora dimostrare tutto il suo talento”, ha spiegato.

Domenicali: “Alonso ha bisogno di una macchina capace di esaltare il suo talento”

Secondo Domenicali, Alonso continua a rappresentare uno dei riferimenti della categoria grazie a una mentalità rimasta intatta negli anni.

“Ha bisogno del progetto giusto. Mi auguro che possa trovarlo qui e che resti in Formula 1 ancora a lungo”.

Concetti ribaditi anche ai microfoni di DAZN, dove il numero uno della Formula 1 ha evidenziato come il rendimento del pilota asturiano sia fortemente condizionato dal materiale tecnico a disposizione.

“Fernando è un campione e ha bisogno di una macchina capace di esaltare il suo talento e la sua velocità. Se fosse al volante di un’altra vettura, sarebbe sicuramente nelle posizioni di vertice. È un pilota fortissimo e uno che non si arrende mai”.

Parole che arrivano in un momento delicato per Alonso e Aston Martin. Dopo il ritiro di Barcellona, lo spagnolo ha infatti ammesso che il prosieguo della stagione potrebbe influenzare le sue decisioni sul futuro.

“Dobbiamo restare uniti. Abbiamo grandi aspettative per la seconda parte dell’anno grazie agli aggiornamenti che arriveranno, ma servono risultati concreti. A un certo punto bisogna vedere che gli sviluppi rendano davvero la vettura più veloce”.

Alonso ha inoltre confermato le sensazioni vissute nel fine settimana catalano, lasciando intendere che quella del 2026 potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in Formula 1 sul circuito di Barcellona.

“La cosa più bella del weekend è stato l’affetto dei tifosi. È stata un’emozione speciale e potrebbe essere stata la mia ultima gara qui. Purtroppo non siamo riusciti a regalare loro il risultato che meritavano, ma spero che nella seconda metà della stagione riusciremo a fare un passo avanti”.