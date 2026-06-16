F1 | Schumacher: “I giochi mentali di Hamilton contro Leclerc sono iniziati”

La prima attesa vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari avrebbe già un effetto collaterale importante: aumentare la pressione su Charles Leclerc e accendere una nuova dinamica interna al team. Secondo Ralf Schumacher, la crescita di Hamilton nelle ultime gare non è soltanto un segnale sportivo, ma anche psicologico. Il sette volte campione del mondo avrebbe infatti iniziato a mettere sotto pressione il compagno di squadra, riducendo gradualmente il margine mentale che Leclerc aveva costruito all’interno della Scuderia. Dopo il controverso incidente di Monaco, che aveva attribuito ai freni Brembo e che lo aveva spinto a passare al materiale frenante Carbon Industrie utilizzato da Hamilton, il monegasco ha subito un grave incidente in qualifica a Barcellona, assumendosi apertamente la responsabilità dell’accaduto.

Dall’altra parte del box, Hamilton avrebbe invece ritrovato competitività e fiducia, tornando a lottare stabilmente nelle posizioni di vertice. Un cambiamento che, secondo diversi osservatori, starebbe modificando gli equilibri interni alla squadra.

Ralf Schumacher: “Iniziano i giochi mentali”

Ralf Schumacher ritiene che la situazione stia entrando in una fase delicata:

“Adesso stanno iniziando i giochi mentali tra i due. Non sono esattamente in ottimi rapporti, un po’ come accadde in altre rivalità del passato”.

Secondo l’ex pilota, Hamilton starebbe gestendo la situazione in modo intelligente, sfruttando la propria esperienza per mettere pressione indiretta sul compagno:

“Sa che in condizioni normali non è necessariamente più veloce di Leclerc, ma sta cercando di spingerlo oltre il limite. Charles non capisce perché non abbia più quel vantaggio di sei-sette decimi di secondo e sta iniziando a spingere oltre il limite della vettura”.

Schumacher ha detto di aver già vissuto un’esperienza simile accanto a Juan Pablo Montoya alla Williams.

“Continui semplicemente a guidare, a spingere sempre di più, e alla fine o esageri oppure commetti errori, come ha fatto Charles”.

Con Hamilton ora secondo in campionato davanti a George Russell, il tedesco ritiene che la Mercedes si trovi davanti a una sfida molto più difficile rispetto a inizio stagione:

“Per la Mercedes diventerà sicuramente più complicato”, ha affermato.

Charles Leclerc: “Nessuna invidia, contento per Lewis e il team”

Charles Leclerc ha voluto chiarire di non provare alcuna gelosia nei confronti dei risultati ottenuti da Lewis Hamilton, sottolineando invece un atteggiamento orientato al lavoro e alla crescita personale.

“Sono felice per la squadra perché se lo meritano davvero, e anche per Lewis, che ha lavorato duramente e ora si sente più a suo agio con la macchina. Adesso tocca a me lavorare. Non c’è invidia, sinceramente, ma credo che la delusione sia il sentimento con cui tornerò a casa. Ora devo resettare tutto, sperando di vivere un weekend più pulito in Austria, e poi vedremo”

Stefano Domenicali su Hamilton: “Essere ancora lì a lottare è incredibile”

Sul momento positivo di Hamilton è intervenuto anche il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, che ha evidenziato il valore simbolico del ritorno al successo del sette volte campione del mondo. Intervistato da DAZN, Domenicali ha sottolineato come la capacità di continuare a competere ai massimi livelli, nonostante le difficoltà e le critiche ricevute negli ultimi anni, rappresenti un segnale di grande rispetto per la carriera e l’eredità sportiva del pilota britannico. “È un segno di rispetto quando hai lasciato un’eredità così importante in questo sport. Dimostri di essere ancora lì a combattere nei momenti difficili, quando la gente ti diceva che era arrivato il momento di andare a casa. Essere ancora lì a lottare e a vincere è incredibile. Sono molto felice”.